Хотел спасти: подросток погиб, обыскивая курортный остров в поисках друга (фото)

Макс Уолл ожидал паром когда потерял сознание и умер. До этого парень перенес операцию на сердце и очень расстроился, когда услышал трагические новости о своем друге, которого он пытался найти.

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В Греции погиб 18-летний Макс Уолл из Ирландии после того, как потратил целый день на поиски своего друга, Эндрю О'Доннелла, который оступился и упал со скалы, разбившись насмерть. Об этом пишет Metro.

Подросток отправился в типографию города Лос и сделал плакаты с призывом помочь найти его друга, который пропал ранее. Местная полиция начала поиски только в воскресенье утром (2 июля), заявив, что хочет дождаться улучшения освещенности. Позднее тело Эндрю было обнаружено у подножия скалы. Предполагается, что он упал и ударился головой, когда шел домой после ночной прогулки.

Издание отмечает, что смерть настигла и второго подростка. В ожидании парома из порта греческого курортного острова, который должен был доставить его домой в Дублин, Макс Уолл потерял сознание и умер. Ранее он перенес операцию на сердце и очень расстроился, когда услышал трагические новости об Эндрю.

Подростки праздновали свой выпускной на острове Фото: коллаж Фокус

Подростки праздновали свой выпускной в колледже Святого Михаила вместе с сотнями других студентов из одного района Южного Дублина. Для этого они отправились на курорт.

"Это такая трагедия. Мы все травмированы. Эти два молодых человека могли бы оставить свой след в мире. Они были блестящими молодыми людьми, отличными игроками в регби, а Эндрю был еще и искусным футболистом, игравшим за команду "Бельмонт". Мы должны были бы праздновать их успехи, но вместо этого их родители находятся на пароме с двумя ящиками, в которых лежат тела их сыновей", — сказал Тим Келлехер, старший директор колледжа Святого Михаила в Дублине.

Мужчина добавил, что другие подростки сейчас судорожно пытаются покинуть остров.

"Все они хотели уехать. Они были травмированы, и люди говорили: "Я хочу домой", — сказал мистер Келлехер.

Ранее Фокус писал, что подросток, пропавший 8 лет назад, найден живым с порезами по всему телу. Руди Фариас бесследно исчез когда ему было 17 лет. Спустя 8 год парень был найден живым, но выглядит "неузнаваемым" и считает себя другим человеком. Он находится в стрессовом состоянии и боится касаний со стороны людей.

Также сообщалось, что похищенную в США девочку удалось найти спустя 6 лет благодаря сериалу Netflix. Кайла Унбехаун, пропавшая в 2017 году и фигурировавшая в перезапуске программы "Нераскрытые тайны", была найдена в другом штате.