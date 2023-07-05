Хотів урятувати: підліток загинув, обшукуючи курортний острів у пошуках друга (фото)

Макс Волл очікував на пором коли втратив свідомість і помер. До цього хлопець переніс операцію на серці й дуже засмутився, коли почув трагічні новини про свого друга, якого він намагався знайти.

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У Греції загинув 18-річний Макс Волл з Ірландії після того, як витратив цілий день на пошуки свого друга, Ендрю О'Доннелла, який оступився і впав зі скелі, розбившись на смерть. Про це пише Metro.

Підліток вирушив до друкарні міста Лос і зробив плакати із закликом допомогти знайти його товариша, який зник раніше. Місцева поліція почала пошуки тільки в неділю вранці (2 липня), заявивши, що хоче дочекатися поліпшення освітленості. Пізніше тіло Ендрю було виявлено біля підніжжя скелі. Передбачається, що він упав і вдарився головою, коли йшов додому після нічної прогулянки.

Видання зазначає, що смерть наздогнала і другого підлітка. В очікуванні порома з порту грецького курортного острова, який мав доставити його додому в Дублін, Макс Волл знепритомнів і помер. Раніше він переніс операцію на серці й дуже засмутився, коли почув трагічні новини про Ендрю.

Підлітки святкували свій випускний на острові Фото: колаж Фокус

Підлітки святкували свій випускний у коледжі Святого Михайла разом із сотнями інших студентів з одного району Південного Дубліна. Для цього вони вирушили на курорт.

"Це така трагедія. Ми всі травмовані. Ці дві молоді людини могли б залишити свій слід у світі. Вони були блискучими молодими людьми, чудовими гравцями в регбі, а Ендрю був ще й майстерним футболістом, який грав за команду "Бельмонт". Ми мали б святкувати їхні успіхи, але натомість їхні батьки перебувають на поромі з двома ящиками, в яких лежать тіла їхніх синів", — сказав Тім Келлехер, старший директор коледжу Святого Михайла в Дубліні.

Чоловік додав, що інші підлітки зараз швиденько намагаються покинути острів.

"Усі вони хотіли виїхати. Вони були травмовані, і люди говорили: "Я хочу додому", — сказав містер Келлехер.

Раніше Фокус писав, що підліток, який зник 8 років тому, знайдений живим з порізами по всьому тілу. Руді Фаріас безслідно зник коли йому було 17 років. Через 8 років хлопець був знайдений живим, але має "невпізнанний вигляд" і вважає себе іншою людиною. Він перебуває в стресовому стані і боїться дотиків з боку людей.

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла у 2017 році та фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", була знайдена в іншому штаті.