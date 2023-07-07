Редкое заболевание: 20-летняя девушка выглядит как маленький ребенок (фото, видео)

Весь мир узнал об Аболи Джарит в мае прошлого года. Взрослая девушка "застряла" в теле ребенка из-за редкого заболевания, с которым многие не могут справиться.

20-летняя Аболи Джарит, молодая женщина из Наджапура, Индия, выглядит как ребенок не старше шести лет из-за редкой болезни. История о ее жизни стала настоящей интернет-сенсацией в 2022 году. Об этом пишет Oddity Central.

Рост девушки составляет почти 92 сантиметра. В младенчестве у Аболи был диагностирован почечный рахит, очень редкое заболевание, сочетающее хроническую болезнь почек с деформацией костей. Она родилась без мочевого пузыря, поэтому ей приходится постоянно носить подгузники, так как моча просто непрерывно вытекала, поскольку ей негде было скапливаться.

Со временем кости девочки становились все слабее, и в конце концов она не смогла ходить, что было просто ужасно, ведь она всегда любила петь и танцевать. Каждый день для 20-летней девушки — это борьба, но каким-то образом она находит в себе мужество быть оптимисткой.

"Не у многих людей есть это редкое заболевание, хорошо, что я все еще выживаю. Большинство людей не могут выжить с этим. Я хочу стать певицей и актрисой, в Болливуде и Голливуде, надеюсь, что скоро смогу это сделать", — сказала Аболи Джарит The Mirror в 2022 году.

Девушка всегда мечтала стать певицей и сняться в фильме Фото: Aboli Jarit/Instagram

Девушка всегда мечтала стать певицей и сняться в фильме. Она рада, что многие люди узнали о ней, но, как призналась Аболи, женщина стремится прославиться своим талантом, а не только внешностью. Кроме того, девушки не нравится, когда ее часто принимают за ребенка, но она уже привыкла не обращать внимания на недоброжелателей и верит, что в мире больше добрых людей, чем плохих.

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