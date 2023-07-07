Звонили с незнакомого номера: мужчина едва не потерял выигранный особняк за 3,5 млн фунтов

Уилл Сатерли работал в саду, когда его телефон несколько раз зазвонил от неизвестного номера. Мужчина не хотел брать трубку, но был рад, что все-таки ответил. В ходе разговора он узнал, что победил в розыгрыше приза "Дом за миллион фунтов".

В Великобритании 40-летний Уилл Сатерли чуть не упустил огромную сумму денег, изменившую его жизнь, из-за того, что не взял трубку. Об этом пишет Daily Star.

Отец двоих детей получил огромный дом стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов в ходе масштабной лотереи, но был за шаг от того, чтобы потерять свой выигрыш.

После покупки билета Omaze за 35 фунтов стерлингов мужчина из Кардифа, который до этого выигрывал только шесть пирожных в викторине в питейных заведениях, чуть не упустил свой приз, когда телефон продолжал звонить, а он не отвечал.

Британец получил новый дом в Котсуолдсе в ходе розыгрыша приза "Дом за миллион фунтов". Мужчине также дали денежный бонус в размере 100 000 фунтов стерлингов. С этим домом он может поступать по своему усмотрению — сдавать в аренду, продавать или жить. Сдача в аренду может принести ему, по словам местных агентов по недвижимости, до 10 000 фунтов стерлингов в месяц.

Британец получил новый дом в Котсуолдсе в ходе розыгрыша приза "Дом за миллион фунтов" Фото: SWNS

Мужчина, его жена Кэрри и двое их сыновей, 4 и 7 лет, живут в столице Уэльса уже 13 лет, и теперь им предстоит принять решение о том, что делать со светлым, просторным домом с окнами от пола до потолка.

"Я работал в саду и был весь в щепках, когда увидел пару пропущенных звонков. Я почти проигнорировал их, но рад, что не сделал этого. Это был звонок от Omaze, чтобы сообщить мне, что я выиграл приз. Когда приехала команда, я не мог осознать, что я действительно выиграл главный приз. Это было так нереально", — рассказал Уилл.

Пара призналась, что не знала, что делать узнав, что они выиграли недвижимость площадью 4 250 кв. футов Фото: коллаж Фокус

Семейная пара призналась, что не знала, что делать узнав, что они выиграли недвижимость площадью 4 250 кв. футов.

"Мы не знали, как лучше отпраздновать, так как все еще были в шоке, поэтому мы просто пригласили нескольких друзей, взяли пиццу на вынос и выпили бутылку-другую шампанского. В ту ночь я постоянно проверял электронную почту, чтобы убедиться, что мне все это не привиделось. В конце концов я не смог заснуть и в 4 утра вернулся на улицу, чтобы закончить садоводство!" — объяснил британец.

Ранее Фокус писал, что мужчина выиграл $55 млн и более 10 лет скрывал приз от семьи. Сумма, изменившая жизнь мужчины, поставила бы его в один ряд с самыми богатыми людьми планеты, но, несмотря на обретенное богатство, он сказал, что купил только "новый грузовик и дом".

Также сообщалось, что мужчина потерял главный приз лотереи из-за ссоры с соседкой. Сандра Джин Кроу и Элвин Ханс Ларсен III пыталась получить максимальную прибыль прибегнув к обману. У пары произошла ссора, потому что женщина отказалась выплатить свою долю, о которой они договаривались.