"Неприметный" победитель: мужчина выиграл $55 млн и более 10 лет скрывал приз от семьи

Сумма, изменившая жизнь мужчины, поставила бы его в один ряд с самыми богатыми людьми планеты, но, несмотря на обретенное богатство, он сказал, что купил только "новый грузовик и дом".

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В США победитель лотереи, выигравший 55 миллионов долларов, признался, что в течение 10 лет никому не рассказывал о своем выигрыше никому, включая семью, пытаясь сохранить свои деньги. Об этом пишет Daily Star.

Житель Калифорнии, пожелавший остаться неизвестным, признался, что 10 лет назад выиграл в лотерею 55 миллионов долларов, но никому об этом не сказал, в том числе и своей семье. "Неприметный" победитель рассказал об этом в письме 2021 года к страдающему от финансовых трудностей дяде, в котором он спрашивал, не ошибся ли он, оставив свои миллионы при себе. Сумма, изменившая его жизнь, поставила бы его в один ряд с самыми богатыми людьми планеты, но, несмотря на обретенное богатство, он сказал, что купил только "новый грузовик и дом".

"Около 10 лет назад я выиграл более 55 миллионов долларов в калифорнийскую лотерею. Я никогда не говорил об этом ни родителям, ни сестре, ни кому бы то ни было. Я держался в тени. Я купил новый грузовик и дом, но я сказал им, что снимаю дом. Был ли я неправ, когда никому не сказал? Я знаю, что мои родители ничего бы не попросили, но моя сестра сказала бы мне пожертвовать половину в ее церковь. Я не жертвовал деньги никому или какой-либо организации", — гласило письмо Квентину Фотреллу от MoneyWatch.

Иллюстративное фото Фото: Getty Images

Мужчина признался, что не любит ни свою сестру, ни ее мужа.

"Сейчас мне 67 лет, и я очень доволен своей жизнью. Я не трачу много. У меня нет детей, а оба родителя умерли. Я не обеспечивал свою сестру, потому что мне не нравится ни она, ни ее муж. Я не разговаривал с ней более 10 лет. Она, надеюсь, понятия не имеет, где я живу; кроме того, мои родители вывели ее из наследства перед смертью. Она пыталась сделать несколько ужасных вещей с ними, но мне удалось остановить ее. Был ли я неправ, не рассказав никому о своем выигрыше?", — пишет мужчина.

Пытаясь развеять страхи победителя, Фоттрелл сказал, что он не должен чувствовать себя виноватым за то, что никому не сказал.

"Я не вижу ничего плохого в том, чтобы жить так, как ты хочешь жить, и не поддаваться желанию поделиться новостями ни с кем, даже и особенно со своей семьей", — написал он.

Издание отмечает, что дядя Квентин сказал, что он удивлен тем, что мужчина смог остаться неизвестным в штате, где имена победителей лотерей являются достоянием общественности. Два года спустя неизвестно, признался ли анонимный автор своей семье о выигрыше или продолжал спокойно наслаждаться обретенным богатством.

Ранее Фокус писал, что мужчина потерял главный приз лотереи из-за ссоры с соседкой. Сандра Джин Кроу и Элвин Ханс Ларсен III пыталась получить максимальную прибыль прибегнув к обману. У пары произошла ссора, потому что женщина отказалась выплатить свою долю, о которой они договаривались.

Также сообщалось, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.