"Непримітний" переможець: чоловік виграв $55 млн і понад 10 років приховував приз від сім'ї

Сума, що змінила життя чоловіка, поставила б його в один ряд із найбагатшими людьми планети, але, попри набуте багатство, він сказав, що купив тільки "нову вантажівку і будинок".

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У США переможець лотереї, який виграв 55 мільйонів доларів, зізнався, що протягом 10 років нікому не розповідав про свій виграш нікому, включно з родиною, намагаючись зберегти свої гроші. Про це пише Daily Star.

Житель Каліфорнії, який побажав залишитися невідомим, зізнався, що 10 років тому виграв у лотерею 55 мільйонів доларів, але нікому про це не сказав, зокрема й своїй родині. "Непримітний" переможець розповів про це в листі до дядька у 2021 році, який страждає від фінансових труднощів, у якому він запитував, чи не помилився він, залишивши свої мільйони при собі. Сума, що змінила його життя, поставила б його в один ряд із найбагатшими людьми планети, але, попри набуте багатство, він сказав, що купив тільки "нову вантажівку і будинок".

"Близько 10 років тому я виграв понад 55 мільйонів доларів у каліфорнійську лотерею. Я ніколи не говорив про це ні батькам, ні сестрі, ні кому б то не було. Я тримався в тіні. Я купив нову вантажівку і будинок, але я сказав їм, що знімаю будинок. Чи був я неправий, коли нікому не сказав? Я знаю, що мої батьки нічого б не попросили, але моя сестра сказала б мені пожертвувати половину в її церкву. Я не жертвував гроші нікому або будь-якій організації", — йшлося в листі Квентіну Фотреллу від MoneyWatch.

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Чоловік зізнався, що не любить ні свою сестру, ні її чоловіка.

"Зараз мені 67 років, і я дуже задоволений своїм життям. Я не витрачаю багато. У мене немає дітей, а обоє батьків померли. Я не забезпечував свою сестру, тому що мені не подобається ні вона, ні її чоловік. Я не розмовляв із нею понад 10 років. Вона, сподіваюся, й гадки не має, де я живу; крім того, мої батьки вивели її зі спадщини перед смертю. Вона намагалася зробити кілька жахливих речей із ними, але мені вдалося зупинити її. Чи був я неправий, не розповівши нікому про свій виграш?", — пише чоловік.

Намагаючись розвіяти страхи переможця, Фоттрелл сказав, що він не має почуватися винним за те, що нікому не сказав.

"Я не бачу нічого поганого в тому, щоб жити так, як ти хочеш жити, і не піддаватися бажанню поділитися новинами ні з ким, навіть і особливо зі своєю сім'єю", — написав він.

Видання зазначає, що дядько Квентін сказав, що він здивований тим, що чоловік зміг залишитися невідомим у штаті, де імена переможців лотерей є надбанням громадськості. Два роки потому невідомо, чи зізнався анонімний автор своїй родині про виграш, чи продовжував спокійно насолоджуватися набутим багатством.

Раніше Фокус писав, що чоловік втратив головний приз лотереї через сварку з сусідкою. Сандра Джин Кроу і Елвін Ханс Ларсен III намагалася отримати максимальний прибуток вдавшись до обману. У пари сталася сварка, бо жінка відмовилася виплатити свою частку, про яку вони домовлялися.

Також повідомлялося, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом з ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.