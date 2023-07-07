Случайно узнали: женщина хотела тайно покормить грудью своего внука

Женщина рассказала, что ее свекровь вышла за рамки дозволенного в попытках успокоить ребенка своего сына. Ее историю начали активно обсуждать в соцсетях.

Одна женщина, пожелавшая остаться неизвестной, на популярном форуме Reddit написала о том, как она пришла в ужас, когда ее свекровь "случайно" сказала в разговоре, что она пыталась кормить грудью ее сына. Она якобы хотела успокоить ребенка. Об этом пишет The Mirror.

Мать ребенка объяснила, что доверила свекрови посидеть с ее новорожденным сыном, пока она на несколько часов отлучилась по делам. Когда ребенок начал "капризничать", женщина решила "успокоить его", попытавшись покормить грудью несмотря на отсутствие лактации.

Расстроенная девушка отметила, что мать ее партнера заговорила об этом так, будто это самая нормальная вещь на свете.

"Потом я рассказала мужу, когда он пришел домой. Я в ужасе. Она точно больше не будет нянькой. Мне просто нужно было выговориться. Типа, что за фигня", — написала женщина.

Другие пользователи форума были потрясены, когда прочитали историю мамы, посчитав поведение свекрови "отвратительным" и "неуместным".

"Что не так с людьми в наши дни? Это уже не первый пост, который я вижу за последний месяц, где другая женщина пытается кормить грудью чужого ребенка", — написал один из пользователей форума.

Ранее Фокус писал, что невеста чуть не упала в обморок, узнав тайну жениха перед свадьбой. Она застала своего будущего мужа в туалете, где его кормила грудью собственная мать.

Также сообщалось, что женщина рассказала, что лучшая подруга тайно кормила грудью ее дочь. Обеспокоенная мама призналась, что старалась не закричать, когда заметила, что ее знакомая кормит грудью ее десятимесячного ребенка. Она сказала, что чувствовала себя так, будто ее дочь оскорбили.