Планирует сменить имя: женщина "вышла замуж" за загрязненную реку (фото)

Меган Трамп устроила свадебную церемонию в честь своей любви к реке Эйвон, несмотря на то, что она настолько загрязнена сточными водами, что людей тошнит рядом с ней.

В Великобритании 27-летняя Меган Трамп вышла замуж за реку Эйвон, которая загрязнена сточными водами. Женщина даже подумывает о том, чтобы сменить фамилию после своей "довольно безумной" свадьбы. Об этом пишет Daily Star.

Свадебная церемония не была похожа на привычную для остальных людей. 17 июня британка пообещала быть верной и преданной 19-й по величине реке Британии, которая протекает через Бристоль.

В действительности этот день был построен вокруг обещания попытаться защитить и позаботиться о реке, которая в последние годы страдает от загрязнения. Мероприятие, состоявшееся в субботу, 17 июня, было попыткой "объединить различные сообщества, на которые влияет река или для которых она является действительно важной частью их жизни".

Идея кампании "Спасите наш Эйвон" родилась из любви к купанию в местной проточной воде Фото: Instagram/saveouravon

27-летняя девушка из Бристоля сказала, что идея кампании "Спасите наш Эйвон" родилась из их любви к купанию в местной проточной воде.

"Мы пловцы, поэтому мы хотели начать борьбу за уменьшение загрязнения реки, потому что из-за этого мы и наши друзья сильно болели. Мы пытаемся распространить информацию — это довольно страшно, насколько она нечистая. Мы хотели показать, что река все еще так важна для всех нас. Мы хотели показать, как она может стать лучше в будущем. Для этого мы выбрали свадьбу, потому что это то, ради чего люди собирались в течение долгого времени и будут продолжать это делать", — сказала она.

Меган рассказала, что купальщиков "сильно тошнит и рвет" от сточных вод, которые попадают в реку Фото: Instagram/saveouravon

Меган рассказала, что купальщиков "сильно тошнит и рвет", а в некоторых местах, по ее словам, "чувствуется запах сточных вод". Она, ее подруга Эмили и несколько активистов собрались вместе, чтобы изменить ситуацию и помочь очистить реку, которую они так любят. Вариант со свадьбой был выбран ради большего привлечения людей. Девушка прочитала свою клятву, а затем обратила внимание гостей на проблему загрязнения реки.

"Я подумываю о смене фамилии, я собираюсь взять Эйвон в качестве второго имени. Сейчас моя фамилия Трамп, что очень прискорбно, но, возможно, это не выглядит как огромная жертва. Мы рассматривали возможность сделать это официально, но по закону вы не можете жениться на том, что не является другим человеком", — рассказала после своей церемонии Меган.

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