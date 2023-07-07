"Любил путешествовать": женщина повезет прах своего хомяка в тур по Европе (фото)

Лиза Мюррей-Лэнг утверждает, что ее покойный хомяк по кличке Спад обожал такие города, как Лондон, Париж и Амстердам. Женщина делала для него картонные копии различных достопримечательностей. Она планирует отправиться с его прахом в эти места, чтобы почтить его память.

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47-летняя Лиза Мюррей-Ланг из Великобритании отдает дань памяти своему покойному хомяку Спаду, отправив его прах в путешествие по Европе. В прошлом году женщина отправилась на Гавайи, чтобы развеять часть его праха. Об этом пишет The Mirror.

Британка проехала 7 000 миль от Бирмингема до пляжа Каханамоку, Вайкики, совершив путешествие, которое обошлось ей в 3 500 фунтов стерлингов. Однако она почувствовала, что не может избавиться от всего праха. Женщина взяла то, что осталось, поместила в ожерелье и путешествует с ним по Европе.

Лиза утверждает, что ее сирийский хомяк обожал такие города, как Лондон, Париж и Амстердам. На самом деле пара не посещала эти места вместе. Вместо этого британка соорудила похожие конструкции из картона. Среди них были копии известных достопримечательностей, музеев и ресторанов, в которых Спад мог играть.

"Идея в том, что мы прослеживаем его "шаги лап" и на самом деле посещаем места, которые он "посетил" во время своей жизни. Спад всегда любил путешествовать. В сентябре мы отправляемся в Париж, а в ноябре — в Лондон, чтобы увидеть все достопримечательности. Затем, самое важное. Мы собираемся в Амстердам или Хамстердам в декабре, что будет чудесно, поскольку тот набор, который я сделала для него, всегда был его любимым. Кроме того, это будет десятая годовщина моей свадьбы — это действительно особенный способ отпраздновать ее и почтить память Спада", — сказала британка.

Лиза решила отправиться в путешествие после публикации своей книги "Год в заточении: BeLikeSpud" Фото: коллаж Фокус

Лиза решила отправиться в путешествие после публикации своей книги "Год в заточении: BeLikeSpud", в которой представлены фотографии ее хомяка, посещающего различные места отдыха. Она говорит, что после печальной кончины Спада в прошлом году продажи ее книги резко возросли, и теперь люди берут ее копии с собой за границу.

"Мне до сих пор присылают истории о том, как их дети читают книгу своим хомячкам. Я знаю, что один мальчик в этом году повезет свой экземпляр в Португалию на каникулы, так что Спад как будто все еще путешествует. Было удивительно праздновать его жизнь в последний год со всеми этими поездками. Я не уверена, что буду делать это дальше, но есть еще места, которые он "посетил" и которые я хотел бы увидеть", — добавила женщина.

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