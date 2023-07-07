"Любив подорожувати": жінка повезе прах свого хом'яка в тур Європою (фото)

Ліза Мюррей-Ленг стверджує, що її покійний хом'як на прізвисько Спад обожнював такі міста, як Лондон, Париж і Амстердам. Жінка робила для нього картонні копії різних пам'яток. Вона планує вирушити з його прахом у ці місця, щоб вшанувати його пам'ять.

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47-річна Ліза Мюррей-Ланг із Великої Британії віддає данину пам'яті своєму покійному хом'яку Спаду, відправивши його прах у подорож Європою. Минулого року жінка вирушила на Гаваї, щоб розвіяти частину його праху. Про це пише The Mirror.

Британка проїхала 7 000 миль від Бірмінгема до пляжу Каханамоку, Вайкікі, здійснивши подорож, яка обійшлася їй у 3 500 фунтів стерлінгів. Однак вона відчула, що не може позбутися всього праху. Жінка взяла те, що залишилося, помістила в намисто і подорожує з ним Європою.

Ліза стверджує, що її сирійський хом'як обожнював такі міста, як Лондон, Париж і Амстердам. Насправді пара не відвідувала ці місця разом. Замість цього британка спорудила схожі конструкції з картону. Серед них були копії відомих пам'яток, музеїв і ресторанів, у яких Спад міг гратися.

"Ідея в тому, що ми простежуємо його "кроки лап" і насправді відвідуємо місця, які він "відвідав" під час свого життя. Спад завжди любив подорожувати. У вересні ми вирушаємо до Парижа, а в листопаді — до Лондона, щоб побачити всі визначні пам'ятки. Потім, найважливіше. Ми збираємося в Амстердам або Гамстердам у грудні, що буде чудово, оскільки той набір, який я зробила для нього, завжди був його улюбленим. Крім того, це буде десята річниця мого весілля — це справді особливий спосіб відсвяткувати її та вшанувати пам'ять Спада", — сказала британка.

Ліза вирішила вирушити в подорож після публікації своєї книги "Рік в ув'язненні: BeLikeSpud" Фото: колаж Фокус

Ліза вирішила вирушити в подорож після публікації своєї книжки "Рік в ув'язненні: BeLikeSpud", в якій представлені фотографії її хом'яка, що відвідує різні місця відпочинку. Вона каже, що після сумної смерті Спада торік продажі її книги різко зросли, і тепер люди беруть її копії із собою за кордон.

"Мені досі надсилають історії про те, як їхні діти читають книжку своїм хом'ячкам. Я знаю, що один хлопчик цього року повезе свій примірник у Португалію на канікули, тож Спад начебто все ще подорожує. Було дивно святкувати його життя в останній рік з усіма цими поїздками. Я не впевнена, що робитиму це далі, але є ще місця, які він "відвідав" і які я хотіла б побачити", — додала жінка.

Раніше Фокус писав, що дівчина знайшла приховану камеру замість лампочки в спальні орендованого будинку. Відеоролик Кейтлін Бос з описом передбачуваної моторошної знахідки набрав майже 12,1 мільйона переглядів у TikTok, і глядачі цікавляться, чи не шпигували таким чином господарі квартири за людьми в ліжку.

Також повідомлялося, що вдівець замінив свою покійну дружину мармуровою копією. Віджай Кумара втратив свою кохану дружину Віну через рак крові чотири роки тому. Однак чоловік зміг знайти розраду в її копії в натуральну величину, яка важить цілих 157 кілограмів.