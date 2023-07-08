В России прошел турнир по метанию коровьего навоза на дальность (видео)

Победитель метнул коровью лепешку на 57 метров, не сумев побить абсолютный рекорд турнира в 64 метра.

В селе Крылово в российском Прикамье состоялся традиционный турнир "Веселый коровяк", главным событием которого является метание засохшего коровьего навоза на дальность, пишут росСМИ.

Мероприятие появилось еще в 2008 году. В течение нескольких лет конкурс был очень популярным, на него даже приезжал Игорь Гладнев, который тогда занимал пост министра культуры. В то время для состязаний заготавливали по 200 сушеных коровьих лепешек. Предварительную регистрацию участников не проводили — заявиться на турнир в день его проведения мог любой желающий.

Чемпионат проводится при поддержке министерства культуры Пермского края, и на него сходятся не только жители села, но и гости из других деревень и городов. Основное условие – метать навоз нужно голыми руками. Правда, местные жители говорят, что лепешки, которые по-прежнему сотнями заготавливают загодя организаторы мероприятия, хорошо просушены и не загрязняют одежду и руки.

Среди других конкурсов на мероприятии в разные годы было, например, катание на лыжах по траве и тому подобное.

Из-за пандемии коронавируса турнир дважды отменяли, но в прошлом и этом году решили провести.

Победитель-2023 метнул коровью лепешку на 57 метров, однако он не смог побить рекорд в 64 метра.

Победитель турнира 2023 года Фото: 59.ru

Это — не единственный странный конкурс в РФ. Так, Фокус писал, что в России уже не первый год проводятся соревнования на то, кто быстрее выкопает могилу, а также кто лучше украсит ее.