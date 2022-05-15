В российском Новосибирске устроили конкурс по украшению могил (фото)

Российские СМИ пишут, что жюри конкурса оценивали как технологию, так и дизайн декораций, а победитель получил денежный приз. Годом ранее в Новосибирске проходили соревнования по скоростному копанию могил.

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В российском городе Новосибирск впервые прошел конкурс по украшению могил на местном кладбище. В нем участвовали три команды: из Севастополя, Омска и Новосибирска, которые должны были за один час украсить место захоронения плиткой, живыми и искусственными цветами и другими материалами. А победитель конкурса получил 20 тысяч рублей. Об этом сообщает местное издание NGS.RU.

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"Жюри конкурса оценивали как технологию, так и дизайн. В конкурсе выиграла команда из Омска, и им подарили 20 тысяч рублей", — пишут журналисты.

По словам участницы жюри Ирины Долженко, цель мероприятия — сместить фокус на иное восприятия места захоронения и чтобы люди, приходя на кладбище, чувствовали не скорбь, а лучшие воспоминания об умершем.

"У ребят стоит задача при минимальных материалах, потому что не все могут позволить что-то очень дорогое, сделать что-то необычное", — сказала она.

Глава Севастопольской команды "Дело чести" Татьяна Федотова поделилась, что впечатления от конкурса по украшению могил у нее потрясающие. Она считает такие соревнования правильными, чтобы показать людям, что могилы нужно благоустраивать.

"Впечатление потрясающие. Такие конкурсы — это правильно. Нужно показывать людям, что захоронения нужно благоустраивать. Мы специализируемся на благоустройстве. Мы помогаем также в поиске захоронений, покраске", — говорит она.

Победителями конкурса стали участники из Омского Парка Памяти.

"Мы абсолютно не готовы были. В последний момент решили участвовать. Придумывали на ходу. Мы постарались сделать именно так, как оно вживую. Мы использовали те технологии и материалы, которые дольше всех будут сохранять могилу в первоначальном виде", — рассказала глава команды Наталия Путилина.

Напомним, в мае прошлого года в Новосибирске прошли соревнования по скоростному копанию могил. Тогда участники приезжали со всех уголков Сибири и соревновались за денежный приз. Победителями стали также команда из Омска и получили 30 тысяч рублей.