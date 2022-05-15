У російському Новосибірську влаштували конкурс із прикрашання могил (фото)

Російські ЗМІ пишуть, що журі конкурсу оцінювали як технологію, так і дизайн декорацій, а переможець отримав грошовий приз. Роком раніше в Новосибірську проходили змагання зі швидкісного копання могил.

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У російському місті Новосибірськ вперше пройшов конкурс із прикраси могил на місцевому цвинтарі. У ньому брали участь три команди: із Севастополя, Омська та Новосибірська, які мали за одну годину прикрасити місце поховання плиткою, живими та штучними квітами та іншими матеріалами. А переможець конкурсу одержав 20 тисяч рублів. Про це повідомляє місцеве видання NGS.RU.

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"Журі конкурсу оцінювали як технологію, так і дизайн. У конкурсі виграла команда з Омська, і їм подарували 20 тисяч рублів", — пишуть журналісти.

За словами учасниці журі Ірини Долженко, мета заходу — змістити фокус на інше сприйняття місця поховання і щоб люди, приходячи на цвинтар, відчували не скорботу, а найкращі спогади про померлого.

"В учасників стоїть завдання з мінімальними матеріалами, тому що не всі можуть дозволити щось дуже дороге, зробити щось незвичайне", — сказала вона.

Голова Севастопольської команди "Справа честі" Тетяна Федотова поділилася, що враження від конкурсу з прикрашання могил у неї чудові. Вона вважає такі змагання правильними, щоб показати людям, що могили треба впорядковувати.

"Враження неймовірні. Такі конкурси — це правильно. Потрібно показувати людям, що поховання треба благоустроювати. Ми спеціалізуємося на благоустрої. Ми допомагаємо також у пошуку поховань, фарбуванні", — каже вона.

Переможцями конкурсу стали учасники Омського Парку Пам'яті.

"Ми абсолютно не готові були. В останній момент вирішили брати участь. Вигадували на ходу. Ми постаралися зробити саме так, як воно наживо. Ми використовували ті технології та матеріали, які найдовше зберігатимуть могилу в первісному вигляді", — розповіла глава команди Наталія Путиліна.

Нагадаємо, у травні минулого року в Новосибірську пройшли змагання зі швидкісного копання могил. Тоді учасники приїжджали з усіх куточків Сибіру та змагалися за грошовий приз. Переможцями стали також команда з Омська та отримали 30 тисяч рублів.