"Новый тип шторма": "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий

Ино Аларик, который утверждает, что знает о событиях будущего, поделился своими прогнозами в соцсети. Ранее мужчина рассказывал о планетах-близнецах Земли, визитах инопланетян и Третьей мировой войне.

Ино Аларик, самопровозглашенный "путешественник во времени из 2671 года" предупредил, что в следующем году может произойти несколько стихийных бедствий, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям". Об этом пишет The Mirror.

Пользователь TikTok, который ранее утверждал, что прибыл из будущего, заявил, что знает, когда в ближайшие 12 месяцев произойдут самые страшные стихийные бедствия в мире.

Ино Аларик, известный под ником radianttimetraveller, стал популярным, публикуя предупреждения о предполагаемых будущих событиях. Видео на канале мужчины быстро стают вирусными и набирают тысячи и миллионы просмотров. Ранее автор уже публиковал предупреждения о столкновении планет-близнецов с Землей, прилетах инопланетян и даже о начале третьей мировой войны.

Теперь же самопровозглашенный путешественник во времени опубликовал пять предупреждений о якобы надвигающихся мегаприродных катастрофах.

"Внимание! Я — настоящий путешественник во времени. Это самые страшные стихийные бедствия, которые произойдут в следующем году. В моем времени 2023 и 2024 годы считаются самыми неблагоприятными в истории с точки зрения погоды", — подписал свой ролик Аларик.

Мужчина предупреждает о мега урагане 6-й категории в сентябре 2023 года. Предположительно он обрушится на восточное побережье США, в основном на Флориду, Северную Каролину и Южную Каролину. В декабре ожидается "электрический шторм с градом", который представляет собой "новый тип шторма, когда град и молния смешиваются, шторм поражает и сжигает все, к чему он прикасается".

Несколько месяцев спустя Ино Аларик заявил, что будет торнадо шириной 12 миль, который разрушит весь Хьюстон, штат Техас. Позднее произойдет землетрясение магнитудой 9,8, которое "будет продолжаться 45 минут подряд, не ослабевая, на разломе Сан-Андреас. По всей видимости, землетрясение будет настолько мощным, что его прозвали "Большой Джон". Это же землетрясение вызовет гигантское мегацунами высотой 750 футов, которое, по прогнозам, уничтожит огромную часть калифорнийского побережья.

Зрители TikTok разделились во мнениях, принявшись обсуждать в комментариях, может ли это быть правдой.

"Я в это не верю, если только это не произошло в Симпсонах", — написал пользователь TikTok Джеймс Брэдшоу.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.

Также стало известно, что старинная фотография дедушки стала "доказательством" путешествия во времени. Мужчина под псевдонимом Jimmy The Filmmaker утверждает, что его предок мог быть путешественником во времени, поскольку тот держит предмет, который поразительно похож на современный смартфон.