Повсюду находили ДНК: власти потратили 16 лет на погоню за несуществующей серийной убийцей

Два похожих убийства с разницей в 8 лет заставили думать сотрудников полиции, что это дело рук серийной убийцы. Правоохранителей сбивала с толку ДНК неизвестной женщины, которая была обнаружена на 40 местах преступлений в разных странах Европы.

В Германии в 1993 году в своем доме в городе Идар-Оберштайн была найдена мертвой 62-летняя Лизелотта Шленгер, задушенная проволокой, взятой из букета цветов, обнаруженного рядом с ее телом. Власти города, как и сотрудники полиции не имели никакой информации о том, что могло произойти с женщиной. Об этом пишет IFLScience.

Не было ни свидетелей, ни подозреваемых, ни признаков подозрительной деятельности (кроме того, что она была задушена проволокой, разумеется). Но на чайной чашке, стоявшей рядом с телом убитой, полиция обнаружила ДНК. Это была единственная улика, которая всплыла на поверхность. Дело замяли, поскольку единственной зацепкой были следы неизвестной женщины, а совпадений не было.

Восемь лет спустя, 21 марта 2001 г., 61-летний мужчина был найден мертвым на своей кухне во Фрайбурге. Жертва снова была задушена, и на этот раз на кухонном ящике была обнаружена та же ДНК. Схожие способы убийства и точное совпадение ДНК заставили полицию поверить, что, возможно, это дело рук серийной убийцы. Затем ее ДНК стали находить повсюду.

Не было ни свидетелей, ни подозреваемых, ни признаков подозрительной деятельности Фото: Tatort des Polizistenmordes

Спустя несколько месяцев после второго убийства следы ДНК неизвестной женщины были обнаружены на выброшенном героиновом шприце, на который наступил семилетний ребенок на детской площадке в Герольштайне. Через несколько недель ситуация повторилась. На этот раз ДНК обнаружилась на брошенном печенье в ограбленном автофургоне в окрестностях Бад-Кройцнаха, как будто она специально рассыпала его в качестве визитной карточки. Также ее следы были замечены при взломе офиса в Дитценбахе, на брошенном угнанном автомобиле в Хайльбронне, а также на двух бутылках пива и бокале вина в ограбленном баре в Карлсруэ.

В одном особенно странном случае, произошедшем 6 мая 2005 года, мужчина застрелил собственного брата из пистолета калибра 7,65. На одной из пуль была обнаружена ее ДНК.

За время явной серии преступлений ДНК женщины была обнаружена на 40 местах преступлений в Австрии, на юге Германии и во Франции, включая грабежи, вооруженные ограбления и убийства. Самое странное, что на этих местах преступлений полиция находила ДНК других людей, предположительно ее сообщников, но это никогда не был один и тот же человек дважды.

Долго время эту женщину называли "женщиной без лица", но после гибели полицейского в городе она стала называться "Фантом Хайльбронна". 22-летняя офицер Мишель Кизеветтер находилась в патрульной машине и обедала со своим коллегой, когда два человека забрались на заднее сиденье машины и выстрелили обоим офицерам в спины, убив ее и ранив ее напарника.

Долго время эту женщину называли "женщиной без лица", но после гибели полицейского она стала называться "Фантом Хайльбронна" Фото: FAZ

ДНК "фантома" была обнаружена на заднем сиденье, а также на приборной панели. Обескураженная, полиция объявила награду в 300 000 евро за любую информацию о ее местонахождении. В 2009 году дело получило новую зацепку и, наконец, было закрыто навсегда с позорным осознанием: Самой известной серийной убийцы в истории Германии, на счету которой шесть убийств, не существовало.

Спустя многие годы расследования, полиция пришла к выводу, что никакой серийного убийцы не существует, а ДНК женщины оказалось в образцах с мест преступлений из-за лабораторной ошибки. Личность обладательницы ДНК не была раскрыта, но, вероятно, это была работница фабрики по производству ватных палочек, которые использовали для сбора улик.

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