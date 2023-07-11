"Жизнь в Чернобыле": тиктокер заметил "призрачный" силуэт на заброшенной площади (фото)

Территория вокруг атомной электростанции, разрушенной в результате катастрофы, была практически заброшена после эвакуации десятков тысяч людей. Пользователь TikTok заметил на Google Maps таинственную фигуру, скрывающуюся за одним из аттракционов.

Пользователь TikTok Arianleonel показал таинственную фигуру, притаившуюся на заброшенной ярмарочной площади в Чернобыле. Видео получило широкое распространение в соцсетях после того, как пользователь TikToker заметил жуткое зрелище на Google Maps. Об этом пишет The Mirror.

Территория вокруг атомной электростанции, разрушенной в результате катастрофы в апреле 1986 г., была практически заброшена после эвакуации десятков тысяч людей. До вторжения российских войск в 2022 году в эту зону можно было попасть туристам. До 100 тысяч человек в год посещали радиоактивную и пустынную территорию.

Пользователь TikTok Arianleonel разместил ролик о городе Припять. Когда-то он был процветающим областным центром, а теперь превратилась в город-призрак в Чернобыльской зоне отчуждения.

На видеозаписи видно, как он осматривает жуткую ярмарочную площадь и замечает что-то необычное возле ветхого колеса обозрения. Он увеличивает изображение, чтобы разглядеть фигуру в фиолетовой куртке, притаившуюся за деревом.

Находка быстро стала вирусной в TikTok Фото: коллаж Фокус

Его находка стала вирусной в TikTok, набрав 217 тысяч просмотров и сотни комментариев за короткое время. Некоторые зрители шутили, что оттуда можно вернуться с 7 руками и 3 глазами или же что таинственная фигура их невероятно напугала. Но были и те кто пытался разобраться в ситуации.

"Как машина из Google доехала туда? Наверное кто-то из Google поставил там манекен", — написал один из пользователей.

Издание отмечает, что в то время пока людям было запрещено посещать зону отчуждения, в Чернобыле живут целые стаи бродячих собак. Многие из них произошли от домашних животных, оставленных там во время эвакуации. С 2017 года за этими одичавшими животными наблюдают ученые в рамках Инициативы по изучению чернобыльских собак.

Отмечается, что они гораздо ближе друг к другу, чем дикие собаки или волки, а взятые образцы крови показывают, что они генетически отличаются от других собак. Команда планирует более детально изучить новые генетические признаки, чтобы подтвердить, помогли ли такие мутации собакам выжить, несмотря на сильную радиацию.

Исследования в Чернобыле могут дать новые знания о том, как предотвратить рак у человека и защитить астронавтов в космосе Фото: The Telegraph

Предполагается, что такая работа может дать новые знания о том, как предотвратить рак у человека и защитить астронавтов в космосе.

"Мы пока не знаем, какие генетические различия могут позволить собакам выжить в одной среде по сравнению с другой. Поиск изменений в ДНК, которые помогли выжить одной и другой популяции, — это долгосрочная цель исследования, над которой мы сейчас работаем", — сказала доктор Элейн Острандер, генетик из Национального института исследования генома человека, в интервью газете Daily Telegraph.

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