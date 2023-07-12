Кровать возле унитаза: мужчина арендовал квартиру, в которой была только ванная (фото)

Дэвид Хольц показал фото, которое он сделал из квартиры, которую снял через сервис Airbnb. Кровать стоит в нескольких сантиметрах от унитаза, который просто отгорожен тонким стеклом. При этом душ и раковина находятся напротив и тоже рядом с местом для сна.

Отпуск американского профессора Дэвида Хольца в Великобритании пошел насмарку после того, как он прибыл в свое арендованное жилье и обнаружил, что спальня и ванная комната — это одно и то же место. Об этом пишет New York Post.

Пост с описанием его кошмарного опыта с Airbnb собрал в Twitter более 12,5 млн. просмотров.

"Это чувство, когда вы приезжаете на Airbnb и понимаете, что все помещение — это, по сути, просто большая ванная комната, в которую хозяин поставил кровать", — написал в своем твите Дэвид Хольц, доцент Калифорнийского университета в Беркли.

Хольц, забронировавший жилье для поездки в Лондон, впервые понял, что что-то не так, когда заметил, что у объявления нет отзывов. Однако он не придал этому значения, пока не прибыл в британский мегаполис и не увидел, что его квартира представляет собой туалет.

Действительно, как видно на прилагаемых фотографиях, кровать Хольца стояла в нескольких сантиметрах от унитаза, который был отгорожен тонким стеклом. При этом душ и раковина находятся напротив и рядом с местом для сна.

Пост с описанием его кошмарного опыта с Airbnb собрал в Twitter более 12,5 млн. просмотров Фото: Jam Press

Профессор обратился с жалобой в Airbnb, где ему ответили, что разберутся, но до сих пор не были предложены варианты решения проблемы.

"Привет, Дэвид. Спасибо, что обратились к нам. Пожалуйста, пришлите нам DM с адресом электронной почты, связанным с вашим аккаунтом Airbnb, чтобы мы могли более детально разобраться", — написала компания, предоставляющая услуги по аренде жилья, в Twitter под его оригинальным сообщением.

Хольц отметил, что уже несколько раз обращался в службу поддержки, и все сотрудники службы поддержки, с которыми он общался, были не заинтересованы в решении проблемы, поэтому он не думает, что в ближайшее время ситуация изменится.

Разумеется, социальные сети сочли забавным тот факт, что американец, по сути, спал в ванной комнате.

"У вас есть все необходимое на расстоянии вытянутой руки", — с юмором прокомментировал один из пользователей соцсети.

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