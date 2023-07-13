Может "съесть человека целиком": огромный питон Big Mama оказался на свободе (видео)

Владелец Алекс Виллалта развесил более 300 листовок по всему городу, пытаясь разыскать огромную рептилию. Он также объявил награду в 1000 долларов за благополучное возвращение змеи.

В США огромный 15-футовый (4,5 метра) питон по кличке Big Mama вырвался из своей клетки, и весь район опасается за его безопасность. Об этом пишет Daily Star.

Это чудовище относится к виду сетчатых питонов, которые, как известно, в своей родной Юго-Восточной Азии заглатывали людей целиком. Большая мама совершила свой дерзкий побег в Чатсворте (Лос-Анджелес) после того, как 3 июля ее оставили в незапертой клетке.

По данным телеканала KABC-TV, черно-желтый питон обычно оставался на ночь в клетке в гараже своего хозяина, а днем его выпускали в уличное убежище. Однако иногда рептилии разрешалось ночевать в убежище, как это случилось на прошлой неделе, когда его случайно оставили незапертым.

Владелец Алекс Виллалта развесил более 300 листовок по всему Чатсворту, пытаясь разыскать огромную рептилию Фото: ABC News

Владелец Алекс Виллалта развесил более 300 листовок по всему Чатсворту, пытаясь разыскать огромную рептилию. Он также объявил награду в 1000 долларов за благополучное возвращение Big Mama.

"Мы обеспокоены. Мы очень волнуемся. Мы ищем день и ночь. Мы очень волнуемся, потому что некоторые люди не очень любят рептилий, и мы очень боимся, что кто-то может причинить змее вред", — сказал Виллалта.

Жители, по понятным причинам, напуганы — по словам одного из них, они "опасаются за свою жизнь". И у них есть все основания для серьезного беспокойства. Джеффри Мантонья, владелец магазина экзотических животных The Painted Reptile, говорит, что сетчатые питоны "могут съесть практически все, что им удастся поймать".

"Вначале они питаются мелкими животными, такими как мыши и крысы. Когда они становятся очень большими, они могут питаться кроликами, свиньями, птицами", — сказал он.

Известны случаи, когда внутри сетчатых питонов находили целых людей. В марте 2017 года 25-летний Акбар Салубиро был разорван сетчатым питоном после того, как пропал без вести в отдаленной деревне на острове Западный Сулавеси (Индонезия). На нем еще были ботинки, когда жители деревни вытаскивали его труп.

Ранее Фокус сообщал, что самолет совершил экстренную посадку из-за ядовитой кобры. Укус такой змеи смертелен и может убить человека всего за 30 минут. Пилот Рудольф Эразмус очень боялся, что кобра могла уползти в заднюю часть и вызвать массовую панику. Мужчина собрался с мыслями и спокойным голосом сообщил пассажирам об "нежелательном пассажире".

Также стало известно, что австралиец обнаружил в своей постели массивную ядовитую змею. Восточная коричневая змея была извлечена из дома службой спасения животных Zachery's Snake and Reptile Relocation, которая опубликовала фотографии животного, лежащего на кровати.