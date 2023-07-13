Больше "Титаника": первые испытатели рассказали о самом крупном круизном лайнере в мире

Майкл Бэйли, президент и исполнительный директор компании Royal Caribbean International, отмечает, что энергия и время, вложенные в создание этого судна, были потрачены не зря. Своими первыми впечатлениями поделились и испытатели.

Первые испытатели, побывавшие на крупнейшем в мире круизном лайнере Icon of the Seas, принадлежащем компании Royal Caribbean International, поделились своими впечатлениями о путешествии. Об этом пишет LadBible.

В июне, на верфи в Финляндии, завершилось строительство этого гигантского судна, и оно успешно преодолело испытания на открытой воде впервые.

Icon of the Seas, о котором Фокус уже сообщал ранее, имеет длину в 365 метров (в сравнении, Титаник имел длину 269 метров) и полный вес в 250 800 тонн. В январе следующего года, когда лайнер отправится в свой первый круиз, на борту будут размещаться 5610 пассажиров и 2350 членов экипажа.

Майкл Бэйли, президент и исполнительный директор компании Royal Caribbean International, отмечает, что этот лайнер является идеальным выбором для семейного отдыха. Он также говорит, что энергия и время, вложенные в создание этого судна, были потрачены не зря.

Первые пробные испытания корабля подтвердили его отличную работу. Icon of the Seas уже успешно преодолел сотни километров, в ходе которых были проверены основные двигатели, корпус, тормозные системы, рулевое управление, а также проведена оценка уровня шума и вибраций.

Карли Караманна, одна из тех, кто уже лично увидела этот корабль, отметила его основные преимущества: великолепные бассейны и аквапарк. Она подчеркнула, что на борту лайнера находится семь просторных бассейнов и девять джакузи, а общая площадь водной поверхности превышает аналогичные показатели других судов на 62%.

"Любители острых ощущений будут в восторге от Thrill Island, где расположен самый большой аквапарк на море — Category 6. На выбор предлагается шесть рекордных водных горок, включая самую высокую горку в море и первую открытую горку свободного падения с наклоном 66 градусов", — сказала она.

Важно отметить, что на данный момент самым большим круизным лайнером в мире является "Чудо морей" компании Royal Caribbean, который выполнил свой первый рейс только в 2023 году и имеет длину в 362 метра.

Ранее Фокус сообщал, что внезапный шторм заставил пассажиров круизного лайнера "Independence of the Seas" бежать в укрытие на мысе Канаверал. Ураганный ветер пронесся по зоне бассейна, подбрасывая в воздух шезлонги и зонтики. Испуганные люди пытались найти укрытие, некоторых ветром сбивало с ног.

Также стало известно, что что женщина требует возврата денег за трехлетний "круиз мечты". Кимберли Ариззи продала одежду, мебель и свои телевизоры за тысячи долларов, готовясь к незабываемому путешествию. Женщина недавно вышла на пенсию и продала свою квартиру, переехав в трейлер в парке.