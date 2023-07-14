"Почувствовала удачу": женщина "потеряла" почти $100 млн по собственной ошибке (фото)

Женщина по имени Айшвария, которая была уверенна, что выиграла в лотерею 99,7 миллиона долларов, мечтала купить дом и уволиться с работы.

В Австралии женщина по имени Айшвария думала, что выиграла в лотерею сумму, изменившую ее жизнь, но поняла, что совершила ужасную ошибку. Об этом пишет Daily Star.

Свою одновременно грустную и смешную историю она рассказала в видео, которое показала в TikTok. Женщина даже сказала, что сначала потеряла дар речи после того, как подумала, что выиграла.

В ролике Айшвария объясняет, что купила билет Powerball в Аделаиде (Австралия) просто так, "почувствовав удачу", а затем увидела, как ей показалось, выигрышные номера, которые совпали с ее билетом.

"Мне кажется, я только что выиграла в лотерею. О боже!. Я даже не шучу", — сказала она.

Однако волнение женщины быстро перешло в смех, когда она поняла, что совпавшие номера — это всего лишь номера розыгрыша, а не выигрышные цифры.

"Я такая глупая. Я планировала пожертвовать часть денег на благотворительность, купить другой дом, путешествовать, уволиться с работы. Что заставило меня думать, что я выиграю? Вот почему я не играю в лотерею", — рассмеялась женщина.

Женщина мечтала купить другой дом, путешествовать и уволиться с работы Фото: коллаж Фокус

Джекпот, который, как ошибочно полагала Айшвария, она выиграла, составлял более 99,7 миллиона долларов, и она с ужасом осознала, что на самом деле ничего не выиграла.

Вирусное видео Айшварии в TikTok, очень понравилось людям. Зрители решили поддержать женщину, написав в комментариях, что однажды каждый человек испытывал нечто подобное.

"Вы заставили меня смеяться вслух! Но я надеюсь, что вам повезет в следующей лотерее!!!" — написал один из пользователей.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина потерял главный приз лотереи из-за ссоры с соседкой. Сандра Джин Кроу и Элвин Ханс Ларсен III пыталась получить максимальную прибыль прибегнув к обману. У пары произошла ссора, потому что женщина отказалась выплатить свою долю, о которой они договаривались.

Также стало известно, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.