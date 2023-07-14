Впервые в истории: в южнокорейском зоопарке родились панды-близнецы (видео)

Рождение близнецов считается редким явлением, поскольку вероятность того, что панды родят двойню, составляет менее 50%. В дикой природе они сталкиваются с борьбой за выживание, так как матери часто не могут заботиться о двух детенышах одновременно.

В южнокорейском зоопарке гигантская панда родила детенышей-близнецов. Это первый случай в истории страны. Об этом пишет CNN.

В заявлении зоопарка сообщается, что в тематическом парке Everland Resort, расположенном к юго-востоку от столицы Сеула, 7 июля родились самки панды размером с ладонь.

Видео, опубликованное на YouTube, показывает, как взрослая панда по кличке Ай Бао берет первого детеныша весом 180 граммов ртом, а затем через час рожает второго детеныша, который весит 140 граммов.

Рождение близнецов считается редким явлением, поскольку вероятность того, что панды родят двойню, составляет менее 50%. В дикой природе они сталкиваются с борьбой за выживание, так как матери часто не могут заботиться о двух детенышах одновременно.

В заявлении зоопарка отмечается, что как мать, так и ее детеныши находятся в хорошем здоровье Фото: Roya News

В заявлении зоопарка отмечается, что как мать, так и ее детеныши находятся в хорошем здоровье, и персонал обеспечивает им послеродовой уход, опираясь на свой опыт.

"Я очень рад, что в Корее впервые родились детеныши панд-близнецов. Я буду продолжать хорошо заботиться о них, чтобы они могли стать семьей панд, которая будет приносить надежду и радость публике", — рассказал Кан Чхоль Вон, смотритель зоопарка, ответственный за создание вольера для панд в парке.

Млекопитающие, известные своей привязанностью к бамбуку, происходят из Китая и считаются "национальным достоянием".

На протяжении десятилетий Пекин отправлял этих млекопитающих за границу в роли послов, чтобы продемонстрировать дружественное отношение в так называемой "дипломатии панд".

Ранее Фокус писал, что в США турист рискнул жизнью ради селфи с гризли. Мужчина не пострадал, но подверг опасности не только себя, но и животное. По правилам парка, любой напавший медведь будет пойман и подвергнут эвтаназии в интересах общественной безопасности, даже если человек не пострадал.

Также сообщалось, что медведь достал коробку с кексами из фургона доставки, затем оттащил ее на задний двор и съел все содержимое. Люди долго пытались прогнать животное, в том числе использовали звуковой сигнал автомобиля, но животное постоянно возвращалось.