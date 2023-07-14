Сделка с "Богом": мошенник 6 лет выманивал деньги, выдавая себя за "Господа" (фото)

В течение шести лет женщина по имени Эсперанса следовала "Божьим указаниям" и передала обманщику 300 000 евро. Она была уверенна, что деньги попадут в "Небесную церковь".

Житель Испании обвиняется в том, что выманивал деньги у слишком религиозной пожилой женщины по имени Эсперанса, выдав себя за "Господа и Спасителя". Он попросил ее положить деньги на депозит в его "Небесной церкви". Об этот пишет Oddity Central.

Пострадавшая из города Леон на северо-западе Испании, не смогла отказать "Богу", когда тот позвонил ей по телефону и сказал, чтобы она положила свои сбережения в его "Небесную церковь", потому что там проценты выше, чем в земном банке.

Женщина не заподозрила обман, поскольку еще задолго до звонка была уверена, что является "избранницей Богородицы", поэтому прямой звонок от "Всевышнего" не показался ей чем-то странным. В течение шести лет Эсперанса следовала "Божьим указаниям" и положила около 300 000 евро в небольшой ящик в местном магазине, будучи уверенной, что эти деньги попадут в "Небесную церковь".

Издание отмечает, что жертва этого странного дела страдает религиозными галлюцинациями. В 2013 году она каким-то образом убедила себя, что является святой, избранной самой Богородицей. Предполагается, что мошенник, владелец местного магазина, знавший о верованиях женщины, воспользовался ее набожностью, чтобы набить собственные карманы.

Мошенник и его жертва Фото: El Mundo

"Я являюсь святой с 2013 года. Во время поездки на машине я почувствовала руки на своих плечах, а когда вернулась домой, меня отвели в ванную. Там на зеркале кровавыми буквами было написано: "Я — Богородица, здесь я пролила свою кровь. Дочь моя, ты святая. Вытри этой губкой", — рассказала Эсперанса журналистам.

С 2013 по 2019 год пожилая женщина складывала все свои сбережения в небольшой ящик в местном магазине, которым управлял человек, обвиняемый теперь в мошенничестве. Она потратила все свои сбережения и взяла два банковских кредита, чтобы угодить "Всевышнему". Никто, даже ее дети, не знали о ее сделке с "Богом", так как мошенник якобы угрожал убить ее семью, если она кому-нибудь об этом расскажет.

Подозреваемый в этом деле по-прежнему настаивает на своей невиновности, но у обвинителей якобы есть доказательства того, что мужчина воспользовался Эсперансой. Недавно начался суд над ним, и обвинение просит для подсудимого 8 лет лишения свободы.

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