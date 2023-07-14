"Путешественник во времени" рассказал, когда будет раскрыт "секрет вечной жизни" (видео)

Ино Аларик, который утверждает, что знает о событиях будущего, поделился своим новым прогнозом. Ранее мужчина рассказывал о планетах-близнецах Земли, визитах инопланетян и Третьей мировой войне.

Ино Аларик, утверждающий, что он "путешественник во времени из 2671 года", заявил, что "секрет вечной жизни" будет найден в начале 2024 года. Многие его зрители не уверены, что это будет хорошо. Об этом пишет Daily Star.

Загадочный пользователь TikTok, известный также под ником @theradianttimetraveller, набрал более 26 000 подписчиков, публикуя предупреждения о предполагаемых будущих событиях. Видео на канале мужчины быстро стают вирусными и набирают тысячи и миллионы просмотров. Ранее автор уже публиковал предупреждения о столкновении планет-близнецов с Землей, прилетах инопланетян и даже о начале третьей мировой войны.

На этот раз он утверждает, что фокус с бессмертием существует и что люди скоро его обнаружат. Самопровозглашенный путешественник во времени заявил, что люди находятся всего в нескольких месяцах от "вечной жизни", поскольку, по его словам, ее секреты будут раскрыты в начале 2024 года.

"ВНИМАНИЕ! Многие из вас не верят, что я настоящий путешественник во времени, поэтому вот краткое описание ближайшего будущего. 13 января 2024 года: Обнаружен Кристалл Бессмертия, дающий вечную жизнь тому, кто к нему прикоснется. За прикосновение к нему придется заплатить: со временем вы потеряете все эмоции и станете свидетелем гибели Вселенной", — написал в своем ролике предсказатель.

Аларик также развал еще несколько важных дат в следующем году.

"2 апреля 2024 года: На разломе Сан-Андреас происходит землетрясение магнитудой 9,8, известное как "Большой Джон". Оно вызывает мегацунами высотой 750 футов, которое разрушает значительную часть побережья Калифорнии. 22 мая 2024 года: Создана жидкость, при прикосновении к которой отражение человека обретает собственное сознание. Ученый, создавший ее, создал для этого целое озеро, чтобы можно было провести еще много тестов, названное Великим зеркальным озером", — заявил "путешественник во времени".

Так будет выглядеть "кристалл Бессмертия" по мнению Ино Аларика Фото: Tiktok/radianttimetraveler

Пользователи TikTok разделились во мнениях: одни не поверили, что это может быть правдой, другие не захотели этого, даже если бы это было так. Однако были и те, кто не верит в предсказание Аларика.

"Симпсоны сделали больше предсказаний, чем вы", — написал один из пользователей TikTok.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям"

Также стало известно, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.