Может быть опасным: загадочный цилиндр высотой 2 метра выбросило на пляж (фото)

Металлический купол высотой два метра со свисающими с него проводами, выброшенный на берег, был найден обычным прохожим. Полиция охраняет объект и призывает людей держаться подальше, ведь он может быть опасен.

Цилиндрический объект со свисающими с него проводами заставил волноваться жителей Грин-Хед на Среднем Западном побережье Западной Австралии. Сотрудники полиции и представители власти пытаться понять, что это такое. Об этом пишет Daily Star.

Полицейские сообщили, что поддерживают связь с Силами обороны Австралии в рамках расследования, но добавили, что "не могут подтвердить", причастны ли военные ведомства к происхождению этого предмета. Как сообщается, он был найден прохожим на пляже в районе Грин Хед на Среднем Западном побережье Западной Австралии в воскресенье днем.

"На пляж выбросило какой-то предмет. В настоящее время полиция пытается установить тип и происхождение предмета", — сообщили в полиции.

Объект рассматривается как опасный, пока не будет установлено его происхождение Фото: Nine

Власти заявили, что крупный металлический предмет "не принадлежал коммерческому самолету". Полиция охраняет его и призывает людей держаться подальше.

"Сотрудники полиции поддерживают связь с национальными морскими партнерами для идентификации этого предмета. Мы хотим заверить общественность, что активно сотрудничаем с различными государственными и федеральными агентствами, чтобы определить происхождение и природу предмета. Расследование продолжается, и до получения дополнительной информации мы настоятельно просим всех воздержаться от выводов", — заявил представитель полиции.

Полиция добавила, что объект рассматривается как опасный, пока не будет установлено его происхождение.

"Людям, находящимся в этом районе, следует держаться на безопасном расстоянии. Мы признательны населению за терпение и сотрудничество в ходе расследования", — добавили сотрудники полиции.

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