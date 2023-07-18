После громкого разрыва с любовником: украинка покусала полицейского из Великобритании (фото)

Полиция приехала в дом любовника Софии Каркадым из Украины в результате громких скандалов и ссор. Девушау получила обвинение за нападение на сотрудников правоохранительных органов, но в суд она не явилась.

23-летняя София Каркадым из Украины, которая проживала в Великобритании, должна была предстать в суде после того, как укусила полицейского, когда он пытался ее арестовать. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Девушка находилась в доме своего бывшего любовника, охранника Тони Гарнетта, в Брэдфорде, Западный Йоркшир, где она собирала свои вещи, когда к дому прибыл наряд полиции. Во время конфликта беженка якобы укусила мужчину-полицейского, и ей было предъявлено обвинение в нападении по двум статьям.

17 июля София Каркадым должна была явиться в суд Брэдфорда.

Но Каркадым не явилась в магистратский суд Брэдфорда, и был выдан ордер на ее арест.

Как стало известно, украинка переехала в Великобританию как беженка после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Там София Каркадым познакомилась с с мистером Гарнеттом — они стали вместе жить.

Однако их роман продлился недолго — любовники часто ссорились. В результате одного из конфликтов Каркадым планировала забрать вещи и вернуться в Украину, но скандал вспыхнул еще сильнее.

Тогда возлюбленный вызвал полицию.

Напомним, что 10 мая на варшавском пляже Понятувка произошла массовая пьяная драка между гражданами Украины и Польши.

А 13 апреля гражданин Украины устроил акт самосожжения. Он пришел в здание Генерального консульства Украины и пытался свести счеты с жизнью.