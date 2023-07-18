Скрывают многое: мужчина нанял частного детектива, чтобы следить за собственной семьей

Самопровозглашенный "хранитель тайн" рассказал в социальных сетях, как впервые воспользовался услугами сыщика. Узнав секреты о прошлом своей бывшей девушки, мужчина не смог остановиться и продолжил платить детективу за слежку за родными и друзьями.

Мужчина, не назвавший свое имя, рассказал в социальных сетях о том, как он нанял частного детектива, чтобы узнать правду о своей теперь уже бывшей девушке, и сейчас он одержим желанием узнать "личные тайны" членов своей семьи. Об этом пишет The Mirror.

Самопровозглашенный "хранитель личных тайн" рассказал о том, как он нанял частного детектива, чтобы шпионить за своими друзьями и родственниками ради развлечения. Он рассказал, как "подсел" на раскрытие секретов после того, как воспользовался услугами сыщика, чтобы узнать правду о своей теперь уже бывшей девушке.

"В прошлом у меня была девушка, которая поначалу мне очень нравилась. Однако чем дольше мы были вместе, тем больше я замечал, что некоторые детали в ее биографии не сходятся. Она говорила, что выросла на севере Канады, а потом рассказывала, что всегда ходила с отцом на игры MLB, когда была совсем маленькой. Это были такие мелочи. Каждый раз, когда я пытался возразить ей по поводу этих несоответствий, она очень злилась на меня, и мы сильно ругались. Чтобы отделить факт от вымысла", — написал он на популярном форуме Reddit.

Мужчина решил нанять частного детектива, но был потрясен, узнав, что почти все, что она ему говорила, было ложью. Позже он нанял сыщика, чтобы шпионить уже за своей семьей и друзьями.

"Оказалось, что она лгала мне о многих важных вещах (у нее было криминальное прошлое), поэтому, естественно, я с ней расстался", — добавил мужчина.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Именно это пробудило в нем интерес к изучению секретов других людей в его жизни, и он нанял следователя, чтобы тот изучил его близких друзей и родственников.

"У меня есть целые досье на всех моих близких родственников и друзей. Я знаю, что нарушаю неприкосновенность частной жизни людей, но не могу остановиться. Таким образом я узнаю о людях их тайную информацию. Мой друг Джерри изменяет своей жене, а его жена изменяет ему, и никто из них об этом даже не догадывается. Я также узнал, что одна из моих двоюродных сестер почти наверняка любит женщин. Я не собираюсь использовать подобную информацию во вред этим людям, но мне доставляет какое-то странное удовольствие быть хранителем тайн" — рассказ мужчина.

Многие пользователи отметили странность такого поступка. Однако были и те кто испытывал ту же жажду, что и автор темы. Не обошлось и без любителей юмора.

"Если бы кто-то нанял частного детектива для расследования моей жизни, он был бы очень разочарован", — написал один из пользователей форума.

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