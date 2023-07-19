"Видел ногу в ее пасти": студент из США рассказал о страшном нападении акулы (фото)

Крису Поспишилу была сделана срочная операция по восстановлению семи порванных сухожилий после того, как в его костях были обнаружены кусочки зуба акулы.

В США 21-летний Крис Поспишил вспомнил страшный момент, когда он увидел свою ногу в пасти акулы и был утащен под воду. Парня спас его друг Рис Редиш. Об этом пишет New York Post.

Студент Университета Центральной Флориды, и его друг занимались серфингом на пляже Нью-Смирна и уже собирались плыть к берегу, когда на них напал хищник.

"Акула выскочила из-под меня, опрокинула меня назад с доски, и я упал назад. Я увидел свою ногу в ее пасти, и она утащила меня под воду", — рассказал Поспишил.

Его друг Редиш сказал, что услышал всплеск и заметил своего приятеля под водой. Пострадавший смог всплыть и крикнул, что его укусили. По словам Поспишила, когда он подымался на поверхность, то видел, что его товарищ был уже рядом. Редиш схватил укушенного друга за рубашку и вытащил на доску.

Студент вспомнил страшный момент, когда он увидел свою ногу в пасти акулы Фото: New York Post

Как сообщается на странице GuFundMe, Поспишилу была сделана срочная операция по восстановлению семи порванных сухожилий после того, как в его костях были обнаружены кусочки зуба акулы. После этого он был выписан из больницы, но ему предстоит долгий путь к выздоровлению, который займет до шести месяцев физиотерапии.

"Верхняя часть моей стопы будет онемевшей в некоторых местах до конца жизни, а сама стопа может быть жесткой, потому что им пришлось восстанавливать все семь сухожилий. Рис действительно сыграл решающую роль. Если бы его не было рядом, думаю, все могло бы быть гораздо хуже, и я бы точно не успел добраться до берега вовремя и, возможно, потерял бы сознание в воде", — сказал пострадавший студент.

Парню предстоит долгий путь к выздоровлению, который займет до шести месяцев физиотерапии Фото: New York Post

По словам друзей, они планируют вернуться в воду как можно скорее.

Ранее Фокус сообщал, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.

Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.