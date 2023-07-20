"Деньги были хорошие": звезда OnlyFans в прямом эфире призналась матери, как заработала $100 000

Кира публикует в интернете видео, на которых занимается любовью со своим мужем. Она скрывала способ заработка от консервативной семьи, но на шоу решилась позвонить матери и раскрыть правду.

Женщина, разбогатевшая благодаря публикации эротических видео, в прямом эфире позвонила консервативной матери и раскрыла настоящий источник своего дохода. Деталями истории поделились в издании MailOnline.

Звезда OnlyFans Кира рассказала ведущим шоу "Кайл и О", что заработала более 100 тысяч долларов на видео, где занимается сексом со своим мужем. По ее словам, особенно ее подписчики любят "сцены с душем", а некоторые готовы доплачивать, чтобы увидеть "кульминацию".

Кира поделилась, что выросла в строгой итальянской католической семье. Она рассказала, что однажды надела купальник-бикини для купания в бассейн. За это женщину наругала и едва не выгнала из дома мать.

"И это был обычный купальник из двух частей, а не один из тех крошечных — маленьких и тоненьких", — подчеркнула Кира.

Во время разговора Кира решила, что больше не хочет врать своей матери. Она позвонила Кристин и призналась, на чем зарабатывает. Консервативная мать не обрадовалась новости.

"Я даже не могу поверить, что ты говоришь это мне. Это отвратительно. Почему, зачем ты это делаешь?", — эмоционально спросила она.

Кристин напомнила дочери, что та когда-то станет матерью и дети могут увидеть видео в интернете.

"Это заставило меня чувствовать себя очень хорошо, и деньги были очень хорошими", — объяснила звезда OnlyFans.

Мать ответила, что в размерах заработка не сомневается, но отныне не сможет показать свое лицо в церкви. Разговор завершился тем, что Кристин назвала себя разочарованной.

В СМИ добавили, что Кира плакала до конца эфира, но признала, что наконец почувствовала облегчение.

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