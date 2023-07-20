Жаловался на головную боль: врач нашел отверстие от пули в затылке пациента

Приблизительно 90% огнестрельных ранений головы приводят к смертельным последствиям. Однако пуля удивительным образом не задела важнейшие части мозга пострадавшего и никак не повлияла на его организм, помимо сильной головной боли.

В Аргентине 38-летний мужчина, который думал, что его ударом сзади вырубили грабители на автобусной остановке, после обращения в больницу обнаружил, что ему выстрелили в голову. Об этом пишет Newsweek.

Пострадавший был жестоко ограблен в городе Ла-Плата. Мужчина потерял сознание и очнулся с раскалывающейся головной болью и украденной сумкой. После нападения, он предположил, что его состояние связано с полученными ударами и поэтому обратился за помощью в больницу Сан-Мартин.

Однако медицинский осмотр, проведенный врачами, показал нечто необычное. У мужчины было огнестрельное ранение в затылке. Удивительно, но пуля не задела важные части его мозга и никаким образом не повлияла на его организм, за исключением сильной головной боли.

Издание отмечает, что в большинстве случаев, выстрел в голову приводит к смерти, так как пуля разрушает мозговую ткань, проникая через нее с высокой скоростью. От выстрела также образуется ударная волна, которая может нанести вред окружающим тканям. Согласно информации от Американской ассоциации неврологических хирургов, огнестрельное оружие является основной причиной смерти от черепно-мозговых травм.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Около 35% летальных исходов связаны с огнестрельными ранениями головы. Приблизительно 90% огнестрельных ранений головы приводят к смертельным последствиям. Многие пострадавшие умирают еще до доставки в больницу, а около половины из них в отделении неотложной помощи.

Выживаемость в данном случае зависит от множества факторов. Важными из них являются размер и скорость полета пули, а также точное место, которое она поражает в мозгу. Даже если пуля не повредит жизненно важные области мозга, внутри могут образоваться сгустки крови и опухоль, что приведет к дополнительным проблемам со здоровьем.

Ранее Фокус сообщал, что влюбленная пара сделала селфи за несколько дней до трагедии. Джон Поулос похвастался историей знакомства со своей невестой Валентиной Треспаласиос. Мужчина впервые увидел девушку вживую во время их первой совместной поездки. Популярность снимку принесла трагическая развязка их отношений, которые закончились убийством.

Также стало известно, что власти потратили 16 лет на погоню за несуществующей серийной убийцей. Правоохранителей сбивала с толку ДНК неизвестной женщины, которая была обнаружена на 40 местах преступлений в разных странах Европы.