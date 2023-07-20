Монстр из глубин: женщина обнаружила выброшенное на берег морское "чудовище" (фото)

Терран Уокер гуляла с семьей, когда увидела странное существо с острыми зубами, которое выбросило на берег. Девушка рассказала, что поначалу понятия не имела, что это за опасное животное. Однако она была уверенна, что это не тунец и лосось, о которых ей говорили люди.

В Канаде было найдено ужасающее морское "чудовище", прозванное "порождением кошмаров". 26-летняя Терран Уокер вместе со своей семьей отдыхала на пляже Шоуз на острове Принца Эдуарда (Канада), когда они заметили это существо. Об этом пишет The Mirror.

Ошеломленная девушка сделала несколько фотографий, на которых были запечатлены ряды страшных зубов существа и его длинное черное тело, разложенное на песке. Обмениваясь снимками в соцсетях, люди описывали тушу как "порождение ночных кошмаров", а другие шутили, что именно из-за этого монстра из глубин они не купаются в море.

"Я была потрясена и удивлена тем, что именно мы нашли эту тушу. Однако мне было грустно думать о том, как она там оказалась и страдала ли она. Сначала мы подумали, что это небольшая акула, так как зубы были очень острыми. От него исходил запах гнилой плоти, и он выглядел очень сухим и хрустящим. В области головы все было разложено, так что можно было заглянуть внутрь под плоть и увидеть большой череп. Казалось, что он улыбается или кусается, так как рот был широко открыт и все зубы были видны", — рассказала Терран.

Девушка добавила, что поначалу понятия не имела, что это за животное. Однако она была уверенна, что это не тунец и лосось, о которых писали в комментариях под фото.

Девушка сказала, что поначалу понятия не имела, что это за животное Фото: коллаж Фокус

Лаура Бурке, патологоанатом, работающая в Канадском кооперативе по охране здоровья диких животных, показала, что туша была далеко не жуткой, а скорее всего дельфиньей.

"Всех взволновала фотография, сделанная как бы спереди, на которой видны все зубы, но со мной такое случается часто. При съемке диких животных оптика двухмерного изображения имеет тенденцию немного искажать картину. Этот экземпляр не так уж велик, но на снимке выглядит устрашающе, верно? За зиму он достаточно сильно сохранился, а затем, когда наступило теплое время года, начал разлагаться. Туша стала выглядеть довольно грязной", — добавила она

По словам Терран, она даже не подозревала, что это может быть дельфин. Женщина не догадывалась, что у них так много острых зубов.

"Представьте себе, что это кусает вас за ногу в воде. Я подумала, что это маленькая акула или что-то в этом роде. Потом я посмотрел на зубы дельфинов и сразу понял, что это должно быть именно оно — особенно по форме челюсти/рота", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.

Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.