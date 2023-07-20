"Бедная девушка": парня затравили за предложение любимой, сделанное на выпускном (видео)

Выпускник решил устроить сюрприз и стал на колено перед своей девушкой, сделав ей предложение руки и сердца. Это событие попало на видео после чего его начали активно обсуждать в соцсетях. Поступок парня назвали "эгоистичным".

Парня из Великобритании обвинили в том, что он "украл" у своей девушки момент, когда делал ей предложение во время получения ею диплома на сцене во время их общего выпускного. Об этом пишет The Independent.

В ролике, опубликованном университетом Ньюкасла, видно, как девушка поднимается на сцену после того, как назвали ее имя, и пожимает руку председательствующему. Однако не успела она забрать свой аттестат, как на сцену из зала неожиданно выбегает парень, который был одет в выпускную мантию, и встает перед ней на колено, держа в руках коробочку с кольцом.

Выпускница сильно удивилась и отступила назад, когда мужчина попросил ее выйти за него замуж. Ожидая ответа, парень поворачивается и машет рукой зрителям, которые радостно приветствуют пару.

После того как женщина говорит "да", он надел ей кольцо на палец и встал, чтобы обнять ее.

"Есть не один способ сделать свой день в Кингс-холле незабываемым", — написали представители университета в Twitter.

Девушка ответила "да" Фото: New York Post

Решение прервать выпускной, чтобы сделать женщине предложение, разделило людей в соцсетях на два лагеря: одни назвали его "милым", другие не одобрили.

"Я думаю, это было очень мило и романтично. Это действительно особенный день, который запомнится им надолго. Поздравляю ее с большим достижением и успехом, а также поздравляю и желаю всего наилучшего этой прекрасной паре!" — написал один из пользователей соцсети.

Однако многие посчитали, что со стороны мужчины было "эгоистично" "украсть" у своей девушки этот важный момент.

"Бедная девушка. Он украл один из лучших моментов ее жизни, и она никак не могла сказать отказать", — сокрушался один человек.

Несколько человек в социальных сетях раскритиковали университет за поощрение этого события, причем некоторые высказали мнение, что сотрудники и зрители не должны были стоять и аплодировать паре, поскольку это могло оказать "давление" на женщину, чтобы она согласилась на предложение.

Один человек сказал, что его "разочаровывает" то, что университет Ньюкасла преподносит этот момент "как нечто достойное оценки".

"Он лишил момента не только одного из ваших студентов, но и других присутствующих. Не поощряйте уменьшение достижений ваших студентов", — написал человек, который пережил подобный случай на своем выпускном.

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