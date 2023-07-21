Помогли выжить: мужчина, дрейфовавший 3 месяца в океане, рассказал о странных привычках

Австралийца Тима Шеддока сравнили с героем Тома Хэнкока из фильма "Изгой". Его вместе с собакой Беллой нашли живыми и здоровыми после того, как их лодка попала в шторм.

54-летний Тимоти Шеддок из Австралии спасшийся после трех месяцев дрейфа в океане, рассказал о странных вещах, которые помогли ему выжить. Мужчина нашел себе занятия, которые одновременно служили практическим целям и помогали ему сохранять силу духа. Об этом пишет Daily Star.

Австралиец отправился в одиночное плавание на катамаране в Мексику, когда попал в жестокий шторм в Тихом океане, в результате которого он остался без паруса, навигации, связи и средств приготовления пищи. Ему и бездомной собаке Белле, взятой мужчиной в путешествие, пришлось выживать дрейфуя в воде.

После своего спасения Тимоти поделился подробностями о том, что он делал, чтобы помочь себе пережить те три месяца, которые они оба провели в море. Мужчине пришлось придумывать, как пережить месяцы, проведенные в 2000 км от ближайшей суши без еды и не зная, что делать.

Мужчина рассказал, что занимался ремонтом лодки и рыбалкой, чтобы добыть сырые морепродукты Фото: Скрин видео

Он рассказал, что занимался ремонтом лодки и рыбалкой, чтобы добыть сырые морепродукты, которые должны были обеспечить его и Беллу пропитанием на многие недели. Кроме того, он работал над тем, чтобы собирать как-то дождевую воду, но не только практические вещи помогали ему в жизни.

Плавание в океане и медитация также были жизненно важны для его психического здоровья, сообщает The Guardian.

Кроме того, ключевую роль сыграли записи в дневнике и питание Беллы. Андрес Саморано, пилот вертолета, который обнаружил его после взлета с траулера "Мария Делия", считает, что именно моральный долг Тимоти по уходу за животным помог ему выстоять.

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