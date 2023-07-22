Врачи давали несколько месяцев: больной раком мужчина прожил 45 лет на "волшебном" острове

После страшного диагноза Стаматис Мораитис решил переехать на "волшебный" остров и "начать пить вино и ждать того дня, когда смерть постучится в его дверь". Однако со временем мужчина стал чувствовать себя лучше.

В 1976 году Стаматису Мораитису сказали, что ему осталось жить от шести до девяти месяцев после того, как у него был диагностирован рак легких, но он прожил еще 45 лет на своем родном острове в Греции. Об этом пишет Daily Star.

Мужчине еще в 1976 г. после диагностирования рака легкого сказали, что его дни сочтены, и он вынужден был переехать из своего дома в США на родной греческий остров Икария. По его словам, с того момента он планировал "начать пить вино и ждать того дня, когда смерть постучится в его дверь". Как сообщается, мужчина считал, что похороны в США будут слишком дорогими.

Несмотря на слова врачей, по прошествии нескольких месяцев на родном острове Стаматис сообщил, что стал чувствовать себя сильнее. Мужчина умер через 45 лет после страшного диагноза, в возрасте 98 лет. По словам Стаматиса, он выжил благодаря хорошей еде, хорошему вину и хорошей компании на острове.

"Прошло около 45 лет, а я все еще пью вино и работаю — я не врач, но думаю, что вино помогло. Я больше ничего не делал, только ел чистую пищу, чистое вино, чистые травы. Я пью не так много, чтобы стать алкоголиком, но два-три бокала каждый день. Чистый воздух, атмосфера, еда — все это вместе, знаете, как в Афинах, где много загрязнений, здесь все чисто, вы дышите чистым кислородом", — рассказывал мужчина незадолго до смерти.

По словам Стаматиса, он выжил благодаря хорошей еде, хорошему вину и хорошей компании на острове Фото: Greek City Times

По сообщению BBC, люди на его острове живут в среднем на 10 лет дольше, чем в остальной Западной Европе.

Исследователи и эксперты в области старости, питания, здоровья и народонаселения ранее обнаружили, что в мире есть несколько регионов, где люди живут дольше и лучше. Их часто называют "голубые зоны". К ним относятся определенные регионы в Калифорнии, Коста-Рике, Италии, Японии и Греции.

Многочисленные исследования указывают на определенные факторы образа жизни, которые могут способствовать долголетию жителей "голубой зоны". Эти факторы часто связаны с питанием, физической активностью, прочными социальными связями и чувством цели в жизни.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина едва не погиб от удушья, случайно проглотив ключ от своего автомобиля. Пострадавшему потребовалось хирургическое вмешательство, чтобы он вновь мог свободно дышать.

Также стало известно, что врач нашел отверстие от пули в затылке пациента. Приблизительно 90% огнестрельных ранений головы приводят к смертельным последствиям. Однако пуля удивительным образом не задела важнейшие части мозга пострадавшего и никак не повлияла на его организм, помимо сильной головной боли.