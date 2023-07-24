"Может быть смертельной": пилот назвал самую большую ошибку, которую совершают пассажиры самолета с багажом

Взимание платы за регистрацию багажа привело к тому, что многие пассажиры самолета пытаются взять все свои вещи в салон. Люди, которые кладут слишком много вещей в ручную кладь, могут вызвать большие проблемы во время полета.

Бывший пилот самолета рассказал, что все пассажиры допускают одну и ту же ошибку с багажом, которая может быть смертельной в экстренной ситуации. Об этом пишет издание The Sun.

Так, бывший пилот одной из авиакомпаний Дэн Бабб, который сейчас является профессором университета Невады в Лас-Вегасе, замечает, что никогда не стоит переполнять свою ручную кладь.

"Я видел, как многие пассажиры приносили очень большие и тяжелые ручные сумки на борт самолета и безуспешно пытались запихнуть их в багажные баки. Это не только отнимает много времени и не позволяет другим пассажирам добраться до своих мест, но и чрезвычайно опасно, если эти сумки упадут на кого-то", — объясняет он.

Поскольку бюджетные авиакомпании часто взимают плату за регистрацию багажа, это привело к тому, что многие пассажиры пытаются взять все свои вещи в салон самолета. И когда это делают все, это может означать нехватку места в шкафчиках над головой.

По словам стюардессы Крисите Кербел, ей часто приходится объяснять пассажирам, что бронирование билета на самолет не гарантирует места в шкафчиках.

"Вам не принадлежит место непосредственно над вашим сиденьем, и неприемлемо доставать чужую сумку, чтобы поместить свою. Некоторые новые самолеты изменили форму верхних контейнеров, а это означает, что чемоданы должны размещаться "как тако, а не как блины", — говорит она.

Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские хотели вернуться в США самолетом Air Force One, вместе с президентом США и первой леди. Впрочем, им было отказано.

Ранее сообщалось, что в Польше разбился самолет Cessna. Воздушное судно, с которого осуществлялись прыжки с парашютом, упал и врезался в ангар, где люди как раз прятались от дождя.