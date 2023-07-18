Упал на здание с людьми: в Польше разбился самолет Cessna, есть погибшие (видео)
Сообщается, что в результате авиакатастрофы 5 человек погибли, 10 получили ранения различной степени тяжести.
В Польше, в аэропорту Хрцинно, вечером 17 июля произошла авиакатастрофа. Самолет Cessna Caravan, с которого совершались прыжки с парашютом, упал и врезался в ангар. В здании люди укрывались от дождя. Об этом сообщает польское издание Wirtualny Nowy Dwór.
Пресс-секретарь начальника полиции Варшавы Сильвестр Марчак заявил, что первое уведомление об авиакатастрофе поступило в 19:41 по местному времени.
"На данный момент 5 человек погибли, 8 госпитализированы. 3 человека не пострадали", — рассказала пресс-секретарь Мазовецкого воеводства начальника Государственной противопожарной службы Катажина Урбановская.
Врач-координатор, оказывавший медицинскую помощь на месте происшествия, подтвердил гибель 5 человек, в том числе пилота самолета. Также 8 человек были доставлены в больницы в Новом-Двуре-Мазовецком, Плонске и Пултуске. Еще два человека с самыми тяжелыми травмами были доставлены вертолетами в травмпункт в Варшаве и в больницу Бродновского.
Напомним, что Польша объявила запуск программы ORKA по закупке субмарин нового типа для ВМС. Программа ORKA является одной из важнейших программ модернизации Войска Польского. Цель ее реализации — приобрести подводные лодки с передачей необходимых технологий.
Также сообщалось, что в годовщину трагедии Кулеба напомнил о крушении рейса MH17. Министр иностранных дел Украины убежден, что ответственность России — неизбежна. Дмитрий Кулеба показал, как вражеская пропаганда предлагала все новые версии об уничтожении самолета.