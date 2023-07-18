Упал на здание с людьми: в Польше разбился самолет Cessna, есть погибшие (видео)

Сообщается, что в результате авиакатастрофы 5 человек погибли, 10 получили ранения различной степени тяжести.

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В Польше, в аэропорту Хрцинно, вечером 17 июля произошла авиакатастрофа. Самолет Cessna Caravan, с которого совершались прыжки с парашютом, упал и врезался в ангар. В здании люди укрывались от дождя. Об этом сообщает польское издание Wirtualny Nowy Dwór.

Пресс-секретарь начальника полиции Варшавы Сильвестр Марчак заявил, что первое уведомление об авиакатастрофе поступило в 19:41 по местному времени.

"На данный момент 5 человек погибли, 8 госпитализированы. 3 человека не пострадали", — рассказала пресс-секретарь Мазовецкого воеводства начальника Государственной противопожарной службы Катажина Урбановская.

Врач-координатор, оказывавший медицинскую помощь на месте происшествия, подтвердил гибель 5 человек, в том числе пилота самолета. Также 8 человек были доставлены в больницы в Новом-Двуре-Мазовецком, Плонске и Пултуске. Еще два человека с самыми тяжелыми травмами были доставлены вертолетами в травмпункт в Варшаве и в больницу Бродновского.

В Польше самолет упал на здание

Напомним, что Польша объявила запуск программы ORKA по закупке субмарин нового типа для ВМС. Программа ORKA является одной из важнейших программ модернизации Войска Польского. Цель ее реализации — приобрести подводные лодки с передачей необходимых технологий.

Также сообщалось, что в годовщину трагедии Кулеба напомнил о крушении рейса MH17. Министр иностранных дел Украины убежден, что ответственность России — неизбежна. Дмитрий Кулеба показал, как вражеская пропаганда предлагала все новые версии об уничтожении самолета.