Повідомляють, що внаслідок авіакатастрофи 5 людей загинули, 10 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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У Польщі, в аеропорту Хрцинно, увечері 17 липня сталася авіакатастрофа. Літак Cessna Caravan, з якого здійснювалися стрибки з парашутом, упав і врізався в ангар. У будівлі люди ховалися від дощу. Про це повідомляє польське видання Wirtualny Nowy Dwór.

Прессекретар начальника поліції Варшави Сильвестр Марчак заявив, що перше повідомлення про авіакатастрофу надійшло о 19:41 за місцевим часом.

"Наразі 5 людей загинули, 8 госпіталізовано. 3 людини не постраждали", — розповіла прессекретар Мазовецького воєводства начальника Державної протипожежної служби Катажина Урбановська.

Лікар-координатор, який надавав медичну допомогу на місці події, підтвердив загибель 5 осіб, зокрема пілота літака. Також 8 осіб доправили до лікарень у Новому-Дворі-Мазовецькому, Плонську і Пултуську. Ще двох людей із найважчими травмами доправили гелікоптерами в травмпункт у Варшаві та в лікарню Бродновського.

У Польщі літак упав на будівлю

Нагадаємо, що Польща оголосила запуск програми ORKA із закупівлі субмарин нового типу для ВМС. Програма ORKA є однією з найважливіших програм модернізації Війська Польського. Мета її реалізації — придбати підводні човни з передачею необхідних технологій.

Також повідомлялося, що в річницю трагедії Кулеба нагадав про катастрофу рейсу MH17. Міністр закордонних справ України переконаний, що відповідальність Росії — неминуча. Дмитро Кулеба показав, як ворожа пропаганда пропонувала все нові версії про знищення літака.