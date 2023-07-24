Насилие под контролем полиции: 13-летнюю девушку отправили "приманкой" к насильнику

Неудачная тайная операция закончилась изнасилованием несовершеннолетней. Теперь двое правоохранителей находятся под следствием за халатность.

В Тайване ведут следствие против полицейских, которым несовершеннолетняя девушка помогла поймать насильника. Во время суда выяснилось, что он изнасиловал подростка, привлеченного к операции. Деталями дела поделились в BBC.

13-летняя девочка обратилась в правоохранительные органы из-за шантажа. Как известно, она познакомилась с насильником через приложение. Со временем мужчина начал угрожать публикацией интимных фото и требовать секса.

Правоохранители предложили пострадавшей помочь поймать своего обидчика. По данным СМИ, она согласилась, ведь была уверена в собственной безопасности.

Итак, жертва и мужчина, по имени Чанг, встретились в McDonald's. По рассказу представителей полиции, внезапно девушка села в автомобиль насильника, и тот уехал. Полицейские пытались догнать машину пешком, но не смогли. После возвращения Чанга в ресторан его арестовали.

Уже во время судебного заседания выяснилось, что машина отъехала всего на 300 метров от заведения. Пострадавшая рассказала, что насильник заставил ее заниматься оральным сексом. Девушка призналась, что подчинилась из-за страха.

Теперь двух офицеров полиции, которые должны были следить за подростком, обвиняют в халатности. В ведомстве извинились перед жертвой за то, что сотрудники не смогли ее защитить от насильника.

"К дисциплинарной ответственности также привлечены два высших должностных лица, в том числе тогдашний начальник райотдела милиции и тогдашний начальник следствия", — добавили журналисты.

В медиа подчеркнули, что тайваньское законодательство не регулирует привлечение несовершеннолетних лиц к расследованиям под прикрытием.

Чанга, который шантажировал и изнасиловал девушку, признали виновным и приговорили к восьми годам заключения.

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