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За покупками на самолете: женщина живет в "самой отдаленной деревне в мире" (фото)

Константин Пономарев
Фото: SWNS | Добраться до деревни можно только на небольшом самолете

Салина Алсуорт пролетела 321 километр, чтобы угостить ужином своего мужа Джареда. Полет длился больше часа, однако женщина осталась довольна семейным приемом пищи.

25-летняя Салина Алсуорт живет в Порт-Алсуорте, штат Аляска (США). В деревне с населением всего 186 человек нет ни дорог, ни магазинов, ни пабов, ни ресторанов, и добраться до нее можно только на небольшом самолете. Об этом пишет Daily Star.

В туристический сезон численность населения увеличивается примерно до 400 человек, но, поскольку добраться до этого места можно только на небольшом самолете, оно не отличается богатством удобств.

Женщина, живущая в одной из самых отдаленных деревень мира, пролетела 321 километр, чтобы угостить ужином своего мужа, 23-летнего Джареда Ричардсона. Мужчина работает рыболовным гидом. Они познакомились, когда он работал на семейном курорте компании Lake Clark Resort.

Возвращаясь домой после работы Салина захотела порадовать мужа чем-то особенным. Поэтому она взяла итальянскую еду на вынос, чтобы устроить для Джареда вечер свиданий, и пролетела с ней 321 километр.

"Это очень удаленное место — сюда нет дорог. Единственный способ добраться сюда — небольшой самолет. Мне нравится простота жизни здесь. Время от времени это бывает сложно. Приходится заранее планировать запасы, но мне нравится быть окруженным природой. Все это того стоило. Мы с мужем устроили лучший ужин на крыльце нашего дома. Это стоило того, чтобы лететь на самолете", — рассказала женщина.

Женщимна пролетела 321 километр, чтобы угостить своего мужа ужином
Фото: SWNS

Прадедушка и прабабушка Салины, Бейб и Мэри Алсуорт, были одними из первых жителей Порт-Алсуорта, поэтому деревня и названа в их честь. В 1940-х годах на Аляску приглашали людей, желающих поселиться в деревне. Бэйб и Мэри должны были доказать, что могут жить на земле самостоятельно, и в ответ правительство выделило им землю для проживания.

Жители полагаются на ближайший город, Анкоридж, в плане снабжения, до которого бывает нелегко добраться — в зависимости от погодных условий.

"Снег и туман — это большой фактор, здесь нет больниц. У нас есть небольшая клиника, где оказывают базовую помощь, но если у вас родился ребенок или требуется операция, то добираться туда нужно на самолете. Единственный магазин, который у нас есть, — это маленький сувенирный магазин на курорте моей семьи. Здесь нет ни театров, ни баров, ни ресторанов. У нас есть два кафе, но это единственные заведения в городе", — сказала Салина.

Несмотря на многочисленные проблемы, женщина заявила, что не планирует переезжать
Фото: коллаж Фокус

Несмотря на многочисленные проблемы, женщина заявила, что не планирует переезжать. Ее муж Джаред решил перебраться в деревню из Детройта, штат Мичиган.

"Я очень благодарна, что нашла человека, который хочет жить здесь. Мы познакомились на курорте моей семьи и поженились в мае 2020 года. Он в восторге от образа жизни на Аляске — мы надеемся получить собственный участок земли и построить дом", — добавила девушка.

Ранее Фокус сообщал, что древняя деревня, прозванная "британской Атландитой", может быть потеряна навсегда. Поселок имеет многовековую историю, которая лежит прямо у берегов его песчаных пляжей. Городок, в котором проживает около 86 человек, по-прежнему привлекает туристов.

Также стало известно, что приморский мегаполис таинственно покинули 2000 лет назад. Город Сопара, расположенный примерно в 60 милях к северу от Мумбаи, когда-то был важным торговым центром, соединявшим Азию с Европой.