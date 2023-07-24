Бросила вызов гравитации: львица "застыла" на дереве спасаясь от 7 львов-самцов (фото)

Львица забралась на самое высокое дерево в округе, чтобы спастись от преследовавших ее самцов. Роза Сварт рассказала о том, как ей удалось сделать удивительные снимки этой "погони" во время сафари.

Роза Сварт, опытная любительница дикой природы, сделала удивительные кадры львов во время одного из своих ежегодных визитов в Национальный парк Крюгера, который расположен на юге Африки. Женщина поделилась своим рассказом и снимками с LatestSightings.com.

Роза Сварт отметила, что из-за постоянной занятости на работе, она с мужем не часто посещала парк.

"Мы могли ездить в Крюгер только раз в год на 3 недели. Мы выезжали из нашего лагеря в момент открытия ворот и возвращались в момент их закрытия. Это были долгие, жаркие, утомительные дни, но мы не могли упустить ни минуты, чтобы не отправиться на поиски животных", — говорит Роза.

Львица забралась на самое высокое дерево в округе Фото: LatestSightings.com

Женщина рассказала, что после двух недель ранних подъемов, бесконечных приготовлений и безостановочных поисков наконец почувствовала усталость.

"Я решила, что на следующее утро буду наслаждаться заслуженным отдыхом и пропущу утреннее сафари. Но я не знала, что у судьбы на меня были другие планы. Несмотря на мое твердое решение остаться в лагере, муж убедил меня в обратном. Подшучивая надо мной, он предупредил, что может встретить что-то необычное, например, "льва на дереве". Эти слова заставили меня передумать. Я не могла устоять перед соблазном пропустить потенциально замечательное зрелище и в одно мгновение была готова снова отправиться в путь", — сказала Роза.

Как только львица коснулась земли, львы-самцы бросились за ней в погоню Фото: LatestSightings.com

Пара ехала по шоссе S28, направляясь на юг. Они остановились напротив высоко прямого дерева и увидели необычную картину.

"Мои глаза расширились от удивления. Там, на самой верхушке дерева, сидела львица. К моему удивлению, под деревом ждали не один, не два, а сражу семь львов-самцов. В отчаянной попытке спастись от неумолимых самцов она забралась на вершине дереву. Через некоторое время ей стало не по себе, и она решила спрыгнуть вниз. Как только львица коснулась земли, львы-самцы бросились за ней в погоню. Мы не смогли увидеть, чем все закончилось. Львица убежала в густой подлесок и скрылась из виду", — добавила женщина.

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