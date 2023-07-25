Услышал громкий крик: мужчину ждало трагическое окончание помолвки с любимой (фото)

Мужчина оставил свою возлюбленную на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил, что она потеряла равновесие и упала с горы. Ее не удалось спасти.

Есим Демир и ее бойфренд Низаметтин Гурсу отправились в красивое место на мысе Поленте в Чанаккале в Турции, чтобы полюбоваться закатом. Однако вместо романтического свидания молодого человека ждал плохой сюрприз — его невеста упала со скалы. Об этом сообщает издание The Sun.

Возлюбленные выбрали горную местность для того, чтобы устроить пикник и отпраздновать помолвку. Когда пара определилась с местом, мужчина вернулся к машине, чтобы забрать продукты, как вдруг услышал громкий крик.

Он бросился назад и обнаружил, что его невеста Есим Демир упала со скалы.

Как оказалось, девушка не удержалась и упала с высоты около 30 метров. Мужчина вызвал скорую, однако 45 минут реанимационных мероприятий медики констатировали ее смерть — ее спасти не удалось.

Есим Демир и Низаметтин Гурсу

Напомним, что в марте школьный автобус, в котором 40 детей возвращались домой после поездки во французских Альпах, упал в горный ручей. Легкие травмы получили 18 учащихся и один взрослый. Больше других пострадали водители, которых госпитализировали с серьезными травмами.