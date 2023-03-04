Школьный автобус с 40 детьми сорвался в обрыв во французских Альпах (фото)

Прокуратура как "наиболее вероятный сценарий" рассматривает то, что у водителя, который находился за рулем, возникли какие-то проблемы со здоровьем.

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Школьный автобус, в котором 40 детей возвращались домой после поездки во французских Альпах, упал в ручей. Легкие травмы получили 18 учащихся и один взрослый. Больше других пострадали водители, которых госпитализировали с серьезными травмами. Об этом сообщает Metro со ссылкой на заявление представителей властей.

Фабьен Мулик, представитель властей населенного пункта Корп, где произошел инцидент, пояснил, что с детьми все в порядке.

Прокуратура области инициировала расследование аварии. Как "наиболее вероятный сценарий" рассматривается то, что у водителя, который находился за рулем, возникли какие-то проблемы со здоровьем.

Представители местных властей сообщили французским СМИ, что погодные условия были благоприятными. На участке, где автобус съехал с дороги, не было ни льда, ни снега, а дети были пристегнуты ремнями безопасности.

[ + – ] На опубликованной фотографии виден автобус на склоне оврага в зарослях сухих веток с разбитым лобовым стеклом.

Напомним, что в Аргентине примерно 20 млн жителей остались без электроэнергии после того, как пожар вывел из строя местную АЭС.

Ранее Фокус сообщал, что часть Крыма осталась без воды из-за масштабных аварий. По информации оккупационной администрации, более чем у 120 тысяч жителей нет водоснабжения. В Евпатории на несколько дней закрыли школы и детские сады.