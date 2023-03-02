В Аргентине около 20 млн человек остались без света: пожар вывел из строя АЭС (фото)

Авария затронула более 6 млн домов — почти 40% общего числа потребителей. В некоторых провинциях остановился транспорт, предприятия и подача воды, а в Буэнос-Айресе спасатели вытаскивали людей, застрявших в 18 лифтах одновременно.

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В Аргентине 2 марта около 20 млн человек остались без электричества из-за пожара на пастбищах, который остановил работу атомной электростанции "Атуча I". Об этом пишет местное издание La Nacion.

Свет пропал в большей части Буэнос-Айреса и нескольких провинциях. Авария затронула более 6 млн домов — почти 40% от общего числа потребителей в стране. Происшествие вызвало остановку транспорта и производственных предприятий, в некоторых районах прекратилась подача воды.

[ + – ] Аргентина переживает девятую волну засухи

В Минэнерго страны заявили, что расследуют причины сбоев с электроснабжением, пожар мог произойти из-за высоких температур и засухи. Издание Pagina12 дополняет, что Аргентина переживает 9-ю волну засухи, температура держится на уровне 36 градусов.

"Учитывая дисбаланс, система реагирует и отключает генерацию электричества для собственной защиты. В результате света нет в провинциях Санта-Фе, Кордова, Мендоса, Сан-Хуан и в северо-западной части страны", — цитирует издание комментарий Министерства энергетики Аргентины.

Министр экономики Серхио Масса обратился к правоохранителям с просьбой расследовать причины пожара.

Госкомпания Nucleoelectrica, отвечающая за эксплуатацию АЭС "Атуча I", заявила, что станция не работает из-за проблем с сетью и помех на линии. Восстановить работу станции планируют как минимум через 48 часов.

[ + – ] Атуча I расположена в 100 км от города Буэнос-Айрес

Компания Transener, эксплуатирующая большую часть высоковольтных линий, заявила, что в результате пожара из строя вышли 3 линии высокого напряжения, которые связывают преобразовательные станции с прибрежной зоной.

После 3 часов отключения электроэнергии в стране начали восстанавливать электроснабжение, сообщил телеканал Todo Noticias. Издание Clarín называет аварию крупнейшей за последние 4 года.

В части районов Буэнос-Айреса пожарным пришлось помогать людям, застрявшим в 18 лифтах одновременно. Вторая аргентинская АЭС "Атуча II" не работает с 2022 года из-за работ по техобслуживанию.

Напомним, что в Украине уже 2 недели не вводили плановые и аварийные отключения света после ракетных ударов российской армии. В ДТЭК предупреждали о возобновлении веерных отключений во время подготовки к следующей зиме.

Украинские энергетики отремонтировали более 4 тысяч энергообъектов, электроснабжение появилось у более 7 млн абонентов.