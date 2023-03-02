В Аргентині близько 20 млн людей залишилися без світла: пожежа вивела з ладу АЕС (фото)

Аварія торкнулася більше 6 млн будинків — майже 40% загальної кількості споживачів. У деяких провінціях зупинився транспорт, підприємства та подача води, а в Буенос-Айресі рятувальники витягували людей, які застрягли у 18 ліфтах одночасно.

Related video

В Аргентині 2 березня близько 20 млн осіб залишилися без електрики через пожежу на пасовищах, яка зупинила роботу атомної електростанції "Атуча I". Про це пише місцеве видання La Nacion.

Світло зникло в більшій частині Буенос-Айреса та кількох провінціях. Аварія торкнулася більше 6 млн будинків — це майже 40% від загальної кількості споживачів у країні. Пригода викликала зупинку транспорту й виробничих підприємств, у деяких районах припинилося подання води.

[ + – ] Аргентина переживає дев'яту хвилю посухи

У Міненерго країни заявили, що розслідують причини збоїв із електропостачанням, пожежа могла статися через високі температури та посуху. Видання Pagina12 доповнює, що Аргентина переживає 9 хвилю посухи, температура тримається на рівні 36 градусів.

"Враховуючи дисбаланс, система реагує та відключає генерацію електрики для власного захисту. У результаті світла немає в провінціях Санта-Фе, Кордова, Мендоса, Сан-Хуан і в північно-західній частині країни", — цитує видання коментар Міністерства енергетики Аргентини.

Міністр економіки Серхіо Масса звернувся до правоохоронців із проханням розслідувати причини пожежі.

Держкомпанія Nucleoelectrica, яка відповідає за експлуатацію АЕС "Атуча I", заявила, що станція не працює через проблеми з мережею та перешкоди на лінії. Відновити роботу станції планують щонайменше за 48 годин.

[ + – ] "Атуча I" розташована за 100 км від міста Буенос-Айрес

Компанія Transener, яка експлуатує більшу частину високовольтних ліній, заявила, що внаслідок пожежі з ладу вийшли 3 лінії високої напруги, які пов'язують перетворювальні станції з прибережною зоною.

Після 3 годин відключення електроенергії в країні почали відновлювати електропостачання, повідомив телеканал Todo Noticias. Видання Clarín називає аварію найбільшою за останні 4 роки.

У частині районів Буенос-Айреса пожежникам довелося допомагати людям, які застрягли у 18 ліфтах одночасно. Друга аргентинська АЕС "Атуча II" не працює з 2022 року через роботи з техобслуговуванням.

Нагадаємо, що в Україні вже 2 тижні не вводили планові й аварійні відключення світла після ракетних ударів російської армії. У ДТЕК попереджали про поновлення віялових відключень під час підготовки до наступної зими.

Українські енергетики відремонтували понад 4 тисячі енергооб'єктів, електропостачання з'явилося в понад 7 млн абонентів.