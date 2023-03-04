Шкільний автобус із 40 дітьми зірвався в урвище у французьких Альпах (фото)

Прокуратура як "найвірогідніший сценарій" розглядає те, що у водія, який знаходився за кермом, виникли якісь проблеми зі здоров'ям.

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Шкільний автобус, у якому 40 дітей поверталися додому після поїздки до французьких Альп, впав у струмок. Легкі травми отримали 18 учнів та один дорослий. Найбільше постраждали водії, яких госпіталізували із серйозними травмами. Про це повідомляє Metro із посиланням на заяву представників влади.

Фаб'єн Мулік, представник влади населеного пункту Корп, де стався інцидент, пояснив, що з дітьми все гаразд.

Прокуратура області ініціювала розслідування аварії. Як "найвірогідніший сценарій" розглядається те, що у водія, який знаходився за кермом, виникли якісь проблеми зі здоров'ям.

Представники місцевої влади повідомили французьким ЗМІ, що погодні умови були сприятливими. На ділянці, де автобус з'їхав із дороги, не було ні льоду, ні снігу, а діти були пристебнуті ременями безпеки.

[ + – ] На опублікованому фото видно автобус на схилі яру в чагарниках сухих гілок із розбитим лобовим склом

Нагадаємо, що в Аргентині приблизно 20 млн жителів залишилися без електроенергії після того, як пожежа вивела з ладу місцеву АЕС.

Раніше Фокус повідомляв, що частина Криму залишилася без води через масштабні аварії. За інформацією окупаційної адміністрації, більш ніж 120 тисяч мешканців не мають водопостачання. У Євпаторії на кілька днів закрили школи та дитячі садки.