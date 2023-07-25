Почувствовала, что "теряет жизнь": мама двоих детей похудела на 46 кг за год без препаратов (фото)

Женщина, которая весила 118 кг, сумела потерять лишние килограммы и улучшила свое самочувствие.

Мария Велч из Новой Зеландии решила похудеть после того, как уже не могла физически играть со своими детьми. Женщина сбросила 46 кг благодаря плану питания, физическим упражнениям и рекомендациям личного тренера. Об этом информирует 7life.

В июне 2021 года новозеландка Мария Велч весила 118 кг. Она не могла играть со своими маленькими детьми и ухаживать за ними. Это состояние провоцировало у нее тревогу и в целом негативно влияло на самочувствие.

Ключом к ее успеху было нанять тренера, который поддерживал ее мотивацию, когда она не видела результатов, которых ожидала. Тренер держал ее подотчетной за поддержание уровня физических нагрузок и уверял, что она на правильном пути. Это существенно облегчило задачу.

"Было замечательно иметь такого доброжелательного человека, который держал тебя подотчетным за то, что ты делал", — сказала она.

Мария Велч Фото: 7life

Ее психическое здоровье начало восстанавливаться примерно на середине пути, когда она снова смогла вернуться к бегу. Потеря веса превратила ее в совершенно нового человека и теперь вдохновляет ее семью не отставать от нее. Теперь женщина имеет вес в пределах своего целевого диапазона — 72 кг.

Ее детям теперь нравится играть с ней, поскольку она больше не испытывает боли в суставах, а ее психическое здоровье значительно улучшилось.

"Потеря веса изменила мою жизнь к лучшему, и удивительно, насколько иначе я чувствую себя физически и психически", — сказала она.

Напомним, 23 июля британка рассказала как сбросила вес, заменив несколько продуктов. По словам девушки, сбросить вес помогли упорные тренировки, а также избирательный подход к питанию.