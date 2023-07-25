Люди боятся зимы: приморский курорт превращается в город-призрак с окончанием лета (фото)

Лето всегда было более оживленным временем года для жителей курорта, а зиму считали временем восстановления. Теперь местные предприятия опасаются зимних месяцев и каждый год борются за выживание.

В последние годы красивый приморский городок Вулакомб на побережье Девона является шумным британским курортом для отдыха летом и почти пустым зимой. Об этом пишет Daily Express.

Количество людей, покупающих вторые дома для отдыха, привело к росту цен на жилье, размыло общину, и теперь местные жители предупреждают, что бизнес находится на грани краха, поскольку примерно половина новых объектов недвижимости, выставляемых на продажу, предназначена для отдыха.

Лето всегда было более оживленным временем года для приморского курорта, а зима раньше была для города временем восстановления. Теперь это время года, которого местные предприятия боятся и каждый год борются за выживание. 32-летний Нил, работающий в единственном сохранившемся традиционном пабе Captain Jack's, поделился своими переживаниями.

"Летом у нас очень много народу, а зимой бывают дни, когда никто не приходит. Я бы сказал, что большая часть деревни не работает зимой. Из семи или восьми пабов в деревне будут работать только два или три", — сказал он.

Лето всегда было более оживленным временем года для жителей курорта Фото: Airbnb

Нил пояснил, что в настоящее время пабы и рестораны рассчитывают на то, что за лето они заработают достаточно денег, чтобы покрыть расходы на зимние месяцы, но он не верит, что так будет продолжаться и предсказывает, что люди начнут уходить.

"Через пять-десять лет я не думаю, что это будет жизнеспособно. Особенно с учетом роста тарифов. Доходит до того, что ты думаешь, что не получится пережить зиму", — добавил работник паба.

Нил хотел купить дом в деревне, но был вынужден переехать в другое место из-за стремительного роста цен на жилье.

Советник Грэм Белл, ведущий член Совета Северного Девона по жилищным вопросам, сообщил, что за последние годы с рынка постоянного жилья исчезло более 630 объектов, поскольку количество покупаемой недвижимости увеличилось.

"Этот рост оказал разрушительное воздействие на местное население и экономику: все службы, от школ до аптек, с трудом справляются с сокращением численности населения. И наоборот, поскольку все больше людей выселяется из деревни, местная туристическая индустрия испытывает трудности с набором персонала. В итоге посетителей становится гораздо больше, а удобств для них — меньше", — заявил советник Белл.

Городок Вулакомб на побережье Девона зимой Фото: Woolacombe Sands Holiday Park

Он призвал правительство завершить разработку законопроекта о выравнивании цен и ввести налог на премию для вторых домов, а также "разрешить местным советам ограничивать количество жилья для отдыха в своем регионе.

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