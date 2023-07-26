"Предвестник гибели": на пляже заметили выброшенную на берег рыбу, предвещающую катастрофу

Обитатель морских глубин имеет название Сельдяной король и считается самой крупной костистой рыбой. Гигант получил прозвище "рыба-землетрясение", поскольку считается, что он поднимается с большой глубины перед или после катастрофы.

В Перу обнаружили 4-метровую рыбу, которую прозвали "предвестником гибели", выброшенной на берег пляжа Канкас в Пунта-Саль. Люди заметили, что она была еще жива и попытались помочь ей вернуться в воду. Об этом пишет The Mirror.

Посетители пляжа были в панике после того, как из моря прибилась огромная рыба, которая, по поверьям, появляется при приближении землетрясения или после него. Огромного глубоководного Сельдяного короля длиной 4 метра прозвали "предвестником гибели" за ее связь с катастрофами.

Люди попытались помочь ей вернуться в воду. Несмотря на все усилия местных жителей, она все же умерла.

Несмотря на все усилия местных жителей, рыба все же умерла Фото: Jam Press

Издание отмечает, что многие местные жители были слишком обеспокоены, чтобы оставаться на пляже, так как опасались, что через несколько минут произойдет землетрясение. В Перу пока ничего подобного не произошло, но в ряде случаев землетрясения происходили через несколько дней после обнаружения этой огромной рыбы.

"Мы заметили, что она прибилась к берегу. Здешние рыбаки не побоялись прикоснуться к нему и попытались вернуть его в море. Однако ей было суждено погибнуть", — рассказал один из очевидцев.

Происходящее на пляже в Пута-Саль удалось внять на видео. На кадрах видно, как двое мужчин затаскивают длинную рыбу обратно в воду на глазах у большой группы зрителей, среди которых были десятки детей. Видеоролик набрал почти 130 тысяч просмотров и множество комментариев. Люди писали о возможных землетрясениях, цунами и прочих неприятностях, которые могут их ожидать. Но нашлись и те, кто не верит в "жуткие сказания".

"Это не означает, что грядет катастрофа. Это глубоководные рыбы, которые, если они ранены или собираются умереть, приплывают к берегу", — написал один из пользователей соцсетей.

Люди попытались помочь ей вернуться в воду Фото: Jam Press

По словам рыбаков, это уже второй гигант за последние месяцы, которого они встречают на пляже. В марте этого года во время циклона "Яку" на пляж выбросило рыбу-землетрясение.

Сельдяной король может вырастать до 8 метров в длину, хотя по неподтвержденным данным, некоторые из них достигают 15 метров. Это самая длинная костная рыба на планете. Их тело не имеет чешуи, а кожа покрыта слизисто-серебристым защитным слоем, называемым гуанином.

Спинной плавник начинается между глазами и доходит до хвоста. Они обитают на глубине до 1 000 метров, и увидеть их удается нечасто. Иногда их выбрасывает на пляжи после шторма или серьезной травмы.

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