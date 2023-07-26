"Предвестник гибели": на пляже заметили выброшенную на берег рыбу, предвещающую катастрофу
Обитатель морских глубин имеет название Сельдяной король и считается самой крупной костистой рыбой. Гигант получил прозвище "рыба-землетрясение", поскольку считается, что он поднимается с большой глубины перед или после катастрофы.
В Перу обнаружили 4-метровую рыбу, которую прозвали "предвестником гибели", выброшенной на берег пляжа Канкас в Пунта-Саль. Люди заметили, что она была еще жива и попытались помочь ей вернуться в воду. Об этом пишет The Mirror.
Посетители пляжа были в панике после того, как из моря прибилась огромная рыба, которая, по поверьям, появляется при приближении землетрясения или после него. Огромного глубоководного Сельдяного короля длиной 4 метра прозвали "предвестником гибели" за ее связь с катастрофами.
Люди попытались помочь ей вернуться в воду. Несмотря на все усилия местных жителей, она все же умерла.
Издание отмечает, что многие местные жители были слишком обеспокоены, чтобы оставаться на пляже, так как опасались, что через несколько минут произойдет землетрясение. В Перу пока ничего подобного не произошло, но в ряде случаев землетрясения происходили через несколько дней после обнаружения этой огромной рыбы.
"Мы заметили, что она прибилась к берегу. Здешние рыбаки не побоялись прикоснуться к нему и попытались вернуть его в море. Однако ей было суждено погибнуть", — рассказал один из очевидцев.
Происходящее на пляже в Пута-Саль удалось внять на видео. На кадрах видно, как двое мужчин затаскивают длинную рыбу обратно в воду на глазах у большой группы зрителей, среди которых были десятки детей. Видеоролик набрал почти 130 тысяч просмотров и множество комментариев. Люди писали о возможных землетрясениях, цунами и прочих неприятностях, которые могут их ожидать. Но нашлись и те, кто не верит в "жуткие сказания".
"Это не означает, что грядет катастрофа. Это глубоководные рыбы, которые, если они ранены или собираются умереть, приплывают к берегу", — написал один из пользователей соцсетей.
По словам рыбаков, это уже второй гигант за последние месяцы, которого они встречают на пляже. В марте этого года во время циклона "Яку" на пляж выбросило рыбу-землетрясение.
Сельдяной король может вырастать до 8 метров в длину, хотя по неподтвержденным данным, некоторые из них достигают 15 метров. Это самая длинная костная рыба на планете. Их тело не имеет чешуи, а кожа покрыта слизисто-серебристым защитным слоем, называемым гуанином.
Спинной плавник начинается между глазами и доходит до хвоста. Они обитают на глубине до 1 000 метров, и увидеть их удается нечасто. Иногда их выбрасывает на пляжи после шторма или серьезной травмы.
Ранее Фокус сообщал, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.
Также стало известно, что водолазы обнаружили чрезвычайно редкую рыбу "судного дня". У берегов Тайваня команда дайверов наткнулась на чрезвычайно редкую "рыбу землетрясение".