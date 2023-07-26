"Принесли в жертву": старинную британскую деревню затопили менее 100 лет назад (фото)

В 1935 году город Манчестер нуждался в воде. Тогдашние власти не видели другого выхода, кроме как "принести в жертву" находящуюся рядом деревню и затопить ее. В то время там проживало около ста человек.

Деревня Мардейл Грин в Камбрии (Великобритания) исчезла, когда долина была затоплена для создания водохранилища, и теперь ее можно увидеть только благодаря снижению уровня воды. Об этом пишет Daily Express.

Городок появляется только в определенные периоды года и при благоприятных климатических условиях, когда уровень воды падает и реки пересыхают. Старинная кирпичная кладка и мощеные улицы постепенно проявляются, показывая некогда процветающее поселение.

Издание отмечает, что было весьма трагично то, как Мардейл Грин в конце концов оказался на дне водохранилища.

В 1935 году город Манчестер нуждался в воде. Тогдашние власти не видели другого выхода, кроме как принести деревню в жертву и затопить ее для обеспечения водой. В то время там проживало около ста человек, все они были выселены и лишились своих домов.

Считается, что Мардейл Грин был заселен по крайней мере с начала XIII века Фото: SWNS

Были снесены исторические здания, в том числе школа и паб Dun Bull Inn, что говорит о том, насколько оживленной была деревня Мардейл Грин. Большая часть разрушений была произведена королевскими саперами, которые использовали эту возможность для тренировок по сносу зданий.

Деревенская церковь тоже была снесена. Но вместо того, чтобы быть разбитой на куски, она была разобрана по кирпичику и использована для строительства одной из башен, расположенной вдоль западного берега водохранилища.

Считается, что Мардейл Грин был заселен по крайней мере с начала XIII века. На протяжении многих веков деревня упоминалась и в искусстве, в частности, на иллюстрации Летиции Элизабет Лэндон под названием Mardale Head. После завершения строительства плотины в 1937 г. деревня была затоплена, и образовалось озеро Хосвотер, снабжавшее водой Манчестер и другие города Ланкашира.

Городок появляется только в определенные периоды года Фото: SWNS

В статье, опубликованной в блоге FootlessCrow, шотландский поэт Дэвид Крейг задается вопросом, может ли в Великобритании XXI века произойти затопление такого красивого городка, как Мардейл-Грин.

"Плотина нависает, как тюремная стена", — писал он.

В последний раз деревня показалась в июле 2022 г., когда наступила засуха и уровень воды сильно упал.

Ранее Фокус сообщал, что древняя деревня, прозванная "британской Атландитой", может быть потеряна навсегда. Поселок имеет многовековую историю, которая лежит прямо у берегов его песчаных пляжей. Городок, в котором проживает около 86 человек, по-прежнему привлекает туристов.

Также стало известно, что женщина живет в "самой отдаленной деревне в мире". Салина Алсуорт пролетела 321 километр, чтобы угостить ужином своего мужа Джареда. Полет длился больше часа, однако женщина осталась довольна семейным приемом пищи.