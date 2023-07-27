Ударил по морде акулу: 77-летнему дедушке удалось выжить после нападения хищника (фото)

Хищник прокусил Ричарду Стаббсу ногу когда он вместе с командой занимался сноркелингом. Пенсионер не знал что ему делать и ударил опасного зверя.

В Австралии 77-летний Ричард Стаббс ударил акулу по морде, после того как она прокусила его ногу. Мужчине помогли добраться до берега, после чего он был срочно доставлен в больницу. Об этом пишет Daily Star.

В субботу, 22 июля, на мужчину напала двух метровая акула воббегонг, затаившаяся в водорослях примерно в 48 метрах от берега. Хищник прокусил Ричарду ногу, когда он вместе с командой Salty Sea Fossils занимался сноркелингом в лагуне Яллингап (Западная Австралия).

"Вдруг что-то толкнуло меня, сильно ударило по ноге, и я подумал: "Что это?". Я действительно не знал, что делать. Это было очень мгновенно", — вспоминает пенсионер.

Ричард Стаббс ударил акулу по морде, после того как она прокусила его ногу Фото: 7 News

Ричарду помогли выбраться на берег другие участники снорклинг-экскурсии, после того как он нанес удар по морде акулы.

"Я просто думаю об этом, о том, что все это произошло, о том, что возник такой случай. Мне просто повезло, что у меня есть такая поддержка и люди, которые меня окружают. Я люблю их", — добавил мужчина.

На снимках видны ужасные следы укусов на голени пенсионера. Ричард был срочно доставлен в больницу и сейчас оправляется от полученных травм. После этого власти объявили в этом районе тревогу из-за акул.

Ричард был срочно доставлен в больницу и сейчас оправляется от полученных травм Фото: 7 News

Акулы Воббеганг — донные обитатели морей Индонезии и Австралии. Их часто можно встретить на песчаном или каменистом дне рифов на глубине до 100 метров. Они обычно не считаются опасными для человека, хотя было несколько сообщений об их нападении на пловцов, любителей снорклинга и аквалангистов, подобравшихся слишком близко.

Издание отмечает, что в австралийской картотеке нападений акул зарегистрировано 50 неспровоцированных нападений воббегонгов на людей. Смертельных случаев не было.

Ранее Фокус сообщал, что студент из США рассказал о страшном нападении акулы. Крису Поспишилу была сделана срочная операция по восстановлению семи порванных сухожилий. В его костях были обнаружены кусочки зуба акулы.

Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.