Женщина получила более 100 посылок от Amazon, которые никогда не заказывала (видео)

Синди Смит ездила по улице и раздавала содержимое коробок всем, кого встречала. Женщина рассказала, что на посылках был указан ее адрес, но имя было другое.

В США Синди Смит из штата Вирджиния получила более 100 посылок от Amazon, которые она не заказывала. Среди полученных предметов были налобные фонари, клеевые пистолеты и бинокли. Об этом пишет UPI.

Женщина рассказала, что недавно рядом с ее домом в округе Принс-Уильям стали появляться посылки. Вскоре она получила около 1000 налобных фонарей, 800 клеевых пистолетов и десятки пар биноклей.

"Многие люди говорили мне, что я странная. Я ездила с фонариками и клеевыми пистолетами в машине. Я дарила их всем, кого встречала", — рассказала Смит телеканалу WUSA-TV.

На коробках был указан адрес Смит, но указанное имя было Лисяо Чжан, которое, по словам Смит, она никогда раньше не слышала.

"Мы сначала подумали, что это мошенничество", — сказала Смит, имея в виду процесс создания интернет-продавцом фальшивых продаж своей продукции с целью искусственного увеличения количества 5-звездочных отзывов.

Женщина получила около 1000 налобных фонарей, 800 клеевых пистолетов и десятки пар биноклей Фото: скриншот/YouTube

Издание отмечает, что это не первый подобный случай. Лиз Гельтман из Вашингтона, округ Колумбия, столкнулась с аналогичной ситуацией в мае, когда ее дом быстро наполнился пакетами с детским постельным бельем, которое она не заказывала.

Представители Amazon заявили, что они провели расследование обоих случаев и выяснили, что посылки Смита и Гелтман были получены в результате того, что продавцы отправили посылки на случайные адреса, чтобы удалить непроданные товары из центров обработки заказов компании.

"Все сводится к деньгам. У вас есть продавцы, расположенные в Китае, которые просто выбирают случайные адреса. А затем, когда им нужно забрать свои товары со складов Amazon, они просто отправляют их туда, потому что так им дешевле", — сказал о схеме нью-йоркский адвокат Си Джей Розенбаум.

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